Eindrapport Haas F1: Een jaar om gauw te vergeten

Haas F1 in het F1-seizoen 2019:

Positie in het constructeurskampioenschap: 9

Aantal WK-punten: 28

Beste resultaat: 6e plaats (Australië, Kevin Magnussen)

Rapportcijfer: 4,9*

De verwachtingen waren voorafgaand aan dit seizoen hooggespannen. Het werd al vroeg duidelijk dat de investeringen bij collega-renstal Racing Point te laat kwamen om nog een verschil te maken voor het nieuwe jaar. De Amerikaanse formatie onder leiding van Guenther Steiner stond te trappelen om een kans te grijpen en misschien wel vierde te worden bij de constructeurs. Dat zou een prestatie van formaat geweest zijn en met een zesde plaats in Australië had het team de smaak aan het begin direct te pakken.

Het werd echter snel en pijnlijk duidelijk dat men deze curve niet kon vasthouden. Romain Grosjean verzamelde drie DNF’s in de eerste vier races van dit seizoen en presteerde daarmee sowieso ondermaats, Kevin Magnussen kwam na een goede race in Australië niet verder dan de dertiende plaats in de races daarna. In Spanje kwam een lichtpuntje, maar ook dat was van korte duur. En wanneer de renstal zich dan toch in een kansrijke positie bevond om eens wat punten bijeen te sprokkelen, zorgden de coureurs er op de een of manier wel voor dat ze in elkaars vaarwater terechtkwamen. Zo bleef de formatie tot de hectische Duitse Grand Prix puntloos en zat teambaas Steiner meermaals met zijn handen in het haar, overigens een garantie voor nieuw Netflix-goud.

Niet alleen kibbelende coureurs baarden Steiner zorgen, ook bleek dat de Haas een significant probleem had met de Pirelli-banden. Het was lastig ze in de juiste window te krijgen. Bovendien liep het op aerodynamisch vlak ook niet bepaald vanzelf. Haas haalde een oud aeropakket van stal om te kijken of ze het probleem konden ontfutselen, maar dat lukte niet. In de laatste fase van het seizoen bleef men met afwijkende set-ups rijden, maar het gouden ei werd nooit gevonden. “Dit is de vreemdste auto waarmee ik ooit gewerkt heb”, was het ietwat wanhopige commentaar van Steiner.

De miserie van Haas F1 was dit jaar niet compleet zonder de vechtscheiding met titelsponsor Rich Energy. Het partnerschap werd aangekondigd als een sprookjeshuwelijk, maar het rammelde aan alle kanten. Niet in de laatste plaats vanwege de fanatiek twitterende CEO, die veel meer had verwacht van de wagens met zijn (gekopieerde) logo erop. Hoewel men goed haar best deed de Rich Energy-zaak niet van invloed te laten zijn op de prestaties, helpt dergelijk gerommel nooit. Het vertrek van de titelsponsor heeft financieel ongetwijfeld consequenties gehad, maar Haas was op de lange termijn niet beter geworden van een samenwerking met een firma als Rich Energy.

Tel al deze zaken op en je weet dat ze bij Haas dolblij zijn dat er een streep onder het seizoen 2019 gezet kan worden. Er werd op alle vlakken meer verwacht van het team, maar nu moet het keihard werken om in 2020 weer de aansluiting te krijgen bij de bovenste helft van de middenmoot. Dat gaat nog niet meevallen. Een forse onvoldoende is het resultaat aan het eind van Haas F1’s vierde seizoen in de koningsklasse.

* Beoordeling van de redactie