Eindrapport George Russell: Klaar voor de volgende stap

Het Formule 1-seizoen van George Russell

Positie in het wereldkampioenschap: 15

Aantal WK-punten: 16

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 2e plaats (België)

Beste resultaat: 2e plaats (België)

Rapportcijfer: 7,6

Dat George Russell klaar was voor een stap omhoog, was eind 2020 eigenlijk al wel duidelijk, toen hij na een positieve coronatest voor Lewis Hamilton een race mocht invallen bij Mercedes. De coureur uit King’s Lynn kwalificeerde zich meteen naar de eerste startrij en leek een dag later zijn eerste wedstrijd voor het merk met de ster te gaan winnen, ware het niet dat Mercedes de banden van hem en Valtteri Bottas bij een pitstop door elkaar had gehaald en hij daarna ook nog een lekke band opliep. Dat hij ondanks die gebeurtenissen nog wel zijn eerste punten in de Formule 1 scoorde in die race, mag een wonder heten; Russell knokte zich uiteindelijk nog terug naar de negende plek en pakte en passant het punt voor de snelste raceronde mee.

Ondanks die indrukwekkende invalbeurt wachtte hem nog een derde seizoen bij achterhoedeteam Williams, aangezien Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ook in 2021 het rijdersduo van Mercedes zouden vormen. Ondanks dat hij stond te popelen om vaker mee te vechten voor pole-positions en overwinningen, ging Russell zeer volwassen om met het feit dat hij nog een derde jaar bij de renstal uit Grove moest doorbrengen. Hij toonde zich immer dankbaar richting Williams dat hij daar zijn eerste Formule 1-ervaring mocht opdoen en bleef tot en met de laatste race alles geven.

Mister Saturday

Gelukkig voor Russell slaagde het team erin de stijgende lijn die een jaar geleden was ingezet in 2021 door te trekken. Zo kon hij in de kwalificaties nu steevast meevechten voor promotie naar Q2, en negentien keer met succes. In België zorgde hij voor een gigantische stunt door zich onder lastige omstandigheden naar de tweede startplek te kwalificeren en in Rusland deed hij dit nog eens dunnetjes over door de derde startplaats te veroveren. In dat eerste geval leverde dit ook de tweede plaats in de race op, aangezien er in Spa alleen een handjevol ronden achter de safety car werd afgelegd, alvorens de wedstrijd wegens slecht weer werd gestopt. Op het Sochi Autodrom moest hij na een natte slotfase genoegen nemen met de tiende plek, doordat hij alleen nog een versleten setje intermediates overhad. In totaal scoorde Russell dit jaar zestien punten, waarmee hij in grote mate verantwoordelijk was voor de achtste plaats die Williams bij de constructeurs behaalde.

Geen verstoppertje

In 2022 volgt echter de echte test voor Russell, wanneer hij naast zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton plaatsneemt bij Mercedes. Waar een slordigheidje bij Williams misschien nog vrij onopgemerkt voorbij gaat, wordt elk klein foutje bij Mercedes onmiddellijk door iedereen gezien. Verstoppen kan niet meer, zo merkte voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle onlangs op. “Wanneer je bij een team uit de tweede helft van de grid zit, kun je zo nu en dan verbazen zodat iedereen het over je heeft, waarna je weer even verstoppertje kan spelen zonder dat iemand dat doorheeft“, zei de Sky Sports-commentator. “Maar als je in deze auto [een Mercedes] stapt kun je zoals Valtteri ook gemerkt heeft, nooit verstoppertje spelen. Iedereen weet hoe je presteert, je staat de hele tijd volop in de schijnwerpers.” Brundle voegde daaraan toe dat coureurs die spotlights als bron van energie kunnen gebruiken. “Maar we moeten zien hoe George dat gaat doen.”

Mocht Sakhir 2020 een voorbode zijn voor wat we in 2022 te zien krijgen, dan kan Hamilton zijn borst natmaken en zal het interessant zijn om te zien of het Mercedes Formule 1-team de situatie ditmaal beter weet te managen dan in 2016, toen de interne strijd tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton voor de nodige spanningen zorgde binnen het team. Teambaas Toto Wolff zei eerder al eens dat het wel eens een 'wilde rit' zou kunnen worden met Hamilton en Russell samen in het team. Hamilton maakt zich echter geen zorgen: “Ik heb tegen geweldige teamgenoten geracet. Zo reed ik mijn rookiejaar naast Fernando [Alonso]. Dus ik heb niet echt het gevoel dat ik iets te bewijzen heb.“

Met een rol als tweede viool neemt de 23-jarige Russell in elk geval geen genoegen. “Ik sta absoluut op gelijke voet [met Lewis]. Dat heeft Mercedes mij heel duidelijk gemaakt”, zei hij na zijn officiële bevestiging op het circuit van Monza. “Ik geloof natuurlijk in mezelf en heb ook veel ambitie. Tegelijkertijd weet ik hoe moeilijk dit gaat worden. Ik neem het op tegen een zevenvoudig wereldkampioen en in mijn optiek tegen de beste coureur aller tijden.” We gaan het meemaken.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 8,0 Ronald Vording 7,5 Koen Sniekers 7,5 Niels Dijksterhuis 7,0 Bjorn Smit 8,0