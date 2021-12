Eindrapport Ferrari: Italiaanse trots krijgt weer kleur op de wangen

Het Formule 1-seizoen van Ferrari

Rapportcijfer: 7,9

Nee, het Fratteli d'Italia heeft ook dit jaar niet geklonken tijdens een podiumceremonie in de Formule 1. En nee, een seizoen zonder Ferrari-zege kan vanuit Italiaans oogpunt geen geslaagd jaar worden genoemd. Sterker nog: de laatste keer dat de nationale hymne wél op het ereschavot klonk, was in Monza 2020 voor die andere Scuderia. De formatie uit Faenza, oftewel het kleine broertje van Red Bull Racing. Het uitblijven van overwinningen kan het meest succesvolle Formule 1-team ooit niet helemaal tevreden stemmen, al is de situatie van 2021 anders. Ferrari klimt stap voor stap uit een dal en verdient op deze plek lof voor de manier waarop dat afgelopen jaar is gebeurd.

Zo is het nog niet eens zo lang geleden dat de Ferrari-top liet weten dat er voorafgaand aan de omwenteling in het technisch reglement geen podiumstek meer moest worden verwacht. Het was vooral om de immer torenhoge verwachtingen van de tifosi te temperen, al zat er ook een kern van waarheid in. 2020 was niet voor niets een dieptepunt in de recente racehistorie van Ferrari. Het steigerende paard liep kreupel en moest genoegen nemen met P6 bij de constructeurs. Nog meer dan dat kwamen er gebreken aan het licht die onder de oppervlakte al veel langer bestonden. Een superieure motor - waarover al bijzonder veel is gezegd - kon tot eind 2019 veel verbloemen, maar de technische richtlijn die volgde, sloeg in als een bom in Maranello. Weg motorisch voordeel en in één klap ook weg acceptabele uitslagen.

Slim met tokens en een sterk rijdersduo

De raketmotor waarmee Charles Leclerc op Spa-Francorchamps en Monza wist te winnen, kon onder meer verhullen dat het chassis en het aerodynamische pakket onder de maat waren. De realiteit na Austin 2019 leek dan ook precies wat de Ferrari-top onder woorden bracht: tot het nieuwe reglement en door corona zelfs tot 2022 op de tanden bijten. Dat laatste leek des te meer het geval toen bekend werd dat het 2020-chassis nog een jaar langer moest worden gebruikt en dat de doorontwikkeling middels het tokensysteem danig werd beperkt. Het stemde de fans niet hoopvol, maar de realiteit is dat er binnen die beperkte speelruimte toch groots werk is verzet.

Zo introduceerde Ferrari een neus die meer aan de richting van Mercedes deed denken en zijn de tokens gebruikt om de instabiele achterkant aan te pakken. De behuizing van de versnellingsbak is aangepast en daarmee is op een zeer slimme manier - zonder over de toegestane twee tokens heen te gaan - ook meteen de achterwielophanging veranderd. Het heeft een belangrijke achilleshiel van de SF1000 weggenomen en heeft in combinatie met een verbeterde krachtbron voor een competitiever totaalpakket gezorgd. Een pakket waarmee in ieder geval weer te vechten viel.

Dat verbeterde totaalpakket is door twee coureurs die zeer aan elkaar gewaagd waren ook nog eens naar een hoger plan getild. Toen begin 2020 bekend werd dat Sebastian Vettel het veld moest ruimen, is er bijzonder veel gezegd over de wijze waarop dat is gebeurd. In retrospect valt echter te zeggen dat het aantrekken van Carlos Sainz Jr. een goede zet is geweest. Sterker nog: de Spanjaard heeft vriend en vijand verbaasd met zijn eerste jaar in Maranello. Hij en Leclerc wisten elkaar wekelijks het vuur na aan de schenen te leggen, waarvan het collectief heeft geprofiteerd.

De Scuderia weer op niveau in 2022?

Het totaalplaatje maakt dat het schaamrood van 2020 is vervangen door wat kleur op de wangen. Genoeg om de tifosi in extase te brengen zijn de resultaten van dit jaar nog niet, maar die stip aan de horizon was ook iets verder gezet. In 2022 om precies te zijn. Onder het nieuwe reglement wil Ferrari weer een gooi naar de hoofdprijzen doen. Alhoewel aankomend jaar door het grondeffect een sprong in het diepe wordt en geen mens kan voorspellen welk team competitief blijkt, zijn er bij Ferrari wel meer aanknopingspunten dan anderhalf jaar geleden. De coureurs zijn aan elkaar gewaagd, op technisch vlak gloort er hoop en de nieuwe simulator moet begin volgend jaar ook z'n vruchten afwerpen. Samen met de vroege focus op het 2022-reglement geeft dit de scharlakenrode brigade hoop op een seizoen waarin het Fratelli d'Italia wél weer eens te horen is.

De cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,9 Ronald Vording 8,0 Koen Sniekers 8,5 Niels Dijksterhuis 7,0 Bjorn Smit 8,0