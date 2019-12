Eindrapport Ferrari: Volop commotie, maar weer geen hoofdprijs

Ferrari in het seizoen 2019:

Positie in het constructeurskampioenschap: 2

Aantal WK-punten: 504

Beste resultaat: overwinning (België, Italië en Singapore)

Rapportcijfer: 6,8*

Het zomerse tussenrapport van Ferrari viel samen te vatten met één uitspraak van Enzo Ferrari. "Aerodinamica è per quelle persone che non sanno costruire un motore" – oftewel: aerodynamica is voor mensen die geen motor kunnen bouwen. Precies die uitspraak is nu weer van toepassing. 2019 is voor Ferrari namelijk door het putje gespoeld door een zeer pover - om niet te zeggen abominabel slecht - chassis. De uitspraak van Enzo bleek dus allerminst een garantie op succes. De motor was goed, maar voor de rest ging er vooral veel mis bij de Italiaanse trots.

Het chassis van de SF90 kan als het grootste pijnpunt worden opgeschreven. Juist hierdoor verloor men in Abu Dhabi zes tienden in de laatste sector en werd het Ferrari-duo in bijvoorbeeld Hongarije op meer dan een minuut gereden. Het is dan ook geen toeval dat de eerste Ferrari-zeges op Spa en Monza tot stand kwamen, banen waar met motorvermogen nog veel te compenseren viel. Enige uitzondering is natuurlijk Sebastian Vettels zege in Singapore. Op dit nauwe stratencircuit kwam Ferrari wel goed voor de dag en sleepte het een één-tweetje binnen. Een uitzondering die de regel bevestigt, zullen we maar zeggen.

Naast het chassis kreeg Ferrari in 2019 nog met veel meer pijnpunten te maken. Denk maar eens aan het aanhoudende geworstel op tactisch vlak en de onderlinge spanningen. Voorafgaand aan dit seizoen was al voorspeld dat Charles Leclerc als toptalent snel in de buurt zou komen van Vettel. Dit bleek overeen te komen met de realiteit, ondanks dat Ferrari in de eerste maanden nog duidelijk de kant van Vettel koos. Op Spa bewees de man uit Heppenheim een wederdienst door Leclerc rugdekking te geven. Maar daarna ging het bergafwaarts met de onderlinge relatie. Zo voelde Vettel zich een oor aangenaaid in de kwalificatie op Monza, was Leclerc boos over de tactiek in Singapore en weigerde Vettel de eerste plaats terug te geven in Sochi (nadat Leclerc hem had geholpen). Het dieptepunt kwam in Brazilië, toen minuscuul contact voldoende bleek om de race voor beide mannen in een tranendal te laten eindigen. De lucht is volgens Mattia Binotto geklaard, maar garanties voor een harmonieus 2020 heeft hij allerminst.

Hiermee hebben we het nog niet eens gehad over de tactische missers van dit jaar en natuurlijk alle controverse rondom de motor. Alhoewel dit laatste punt veel speculatie betreft - zo zou Ferrari één van de hybride kabels hebben gebruikt om de brandstofmeter te saboteren - is wel duidelijk dat het Italiaanse team bij veel buitenstaanders de schijn tegen heeft. Toch weten we feitelijk maar twee dingen. Allereerst dat er in Austin een technische richtlijn werd uitgevaardigd door de FIA en dat Ferrari in datzelfde weekend een spectaculaire inzinking beleefde. Ten tweede staat vast dat er voor de Grand Prix van Abu Dhabi meer brandstof in de auto van Leclerc zat dan vooraf door het team doorgegeven. De FIA vond een boete afdoende, hetgeen nog meer scheve gezichten opleverde.

Vals spel op grote schaal is met deze feitelijke constateringen niet bewezen. Wat wel overeind blijft is dat Ferrari al deze negatieve publiciteit er in een mislukt seizoen niet bij kon gebruiken. Want een jaargang zonder wereldtitel is toch allerminst geslaagd te noemen? Zo denken de hoofdrolspelers er trouwens ook over. Het grootste lichtpunt kwam er dan wel weer op Monza: winnen op de eigen en heilige grond. Het is menig Ferrari-fan een lieve duit waard. Het is ook meteen wat beklijfd voor de toekomst. Maar Ferrari zou Ferrari niet zijn als men niet meer wil, de eerste wereldtitel sinds 2008 namelijk. De vraag is alleen hoe men dat volgend jaar in hemelsnaam gaat bereiken Door stabiliteit in de reglementen zal het bepaald geen sinecure worden. Ook al omdat het leiderschap van Binotto nog geen doorslaand succes is gebleken. Een winter vol kopzorgen dus in Maranello.

Erwin Jaeggi: 7,0

Filip Cleeren: 7,0

Ronald Vording: 6,0

Mark Bremer: 7,0