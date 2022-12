Eindrapport Charles Leclerc: Waardevolle ervaring voor echte titelstrijd?

Het Formule 1-seizoen van Charles Leclerc

Positie in het wereldkampioenschap: 2

Aantal WK-punten: 308

Aantal overwinningen: 3

Beste startplaats: Pole-position (Bahrein, Australië, Miami, Spanje, Monaco, Azerbeidzjan, Frankrijk, Italië, Singapore)

Beste resultaat: Overwinning (Bahrein, Australië, Oostenrijk)

Rapportcijfer: 7,9

Charles Leclerc heeft niet onder stoelen of banken geschoven dat hij slechts drie doelen in de Formule 1 heeft. Het eerste was rijden voor Ferrari, het tweede streven een Grand Prix winnen en het derde doel logischerwijs om wereldkampioen te worden. De eerste twee ambities zijn in 2019 al waargemaakt, waarbij nog eens mag worden teruggedacht aan zijn emotionele zeges op Spa-Francorchamps en Monza. Geschikt materiaal voor de wereldtitel heeft de Monegask voorafgaand aan dit F1-seizoen nog niet gehad. Met de creaties uit 2020 en 2021 viel weinig eer te behalen.

Het nieuwe reglement betekende ook voor Leclerc 'nieuwe ronde, nieuwe kansen', waarbij het beeld begin dit jaar zeer rooskleurig was. Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière wist Leclerc na het openingsweekend dat de wereldtitel in theorie wél mogelijk was. Met twee overwinningen in drie wedstrijden viel er zelfs van een onvervalste raketstart te spreken. Ferrari imponeerde en Leclerc deed op persoonlijk vlak hetzelfde. De soevereiniteit die hij in Melbourne uitstraalde, deed denken aan zijn beste Formule 2-dagen. De wind volop in de zeilen.

In het restant van 2022 is de wind gekeerd, glipte het succes door zijn vingers en is de wereldtitel (ver) buiten bereik gekomen. Toch moet opgemerkt dat dit meer door de fouten van Ferrari en door de opmars van Red Bull komt dan door Leclerc zelf. Het verklaart meteen waarom de man met startnummer 16 een hoog rapportcijfer heeft. Binnen Ferrari heeft hij in tegenstelling tot vorig jaar Carlos Sainz verslagen (15-7 in het kwalificatieduel) en de foutenlast lag lager dan in eerdere jaren.

Leclerc wordt in de volksmond nogal snel aan foutjes gekoppeld, maar in 2022 viel dat eigenlijk best mee. Zo heeft hij zelf terecht aangegeven dat hij maar twee fouten heeft gemaakt die uiteindelijk punten hebben gekost. De eerste was in het roodgekleurde Imola, waar hij Sergio Perez probeerde te verschalken voor P2, de baanafzetting raakte en P3 in P6 zag veranderen. De tweede fout was een stuk kostbaarder. De boordradio 'nooooooooooo' en het slaan op de helm zegt al genoeg. Het gaat natuurlijk om zijn crash vanuit leidende positie op Paul Ricard.

Beide momenten hebben hem opgeteld 32 WK-punten gekost (en Verstappen er in Frankrijk zeven extra opgeleverd). Maar wie bedenkt dat de uiteindelijke achterstand op Verstappen 146 punten bedraagt, weet dat deze foutjes niet beslissend zijn geweest. Ze hebben zeker niet geholpen, maar de missers van het team en de bandenslijtage van Ferrari op zondag zijn belangrijkere factoren gebleken. Bij de beoordeling van Leclerc moet ook worden bedacht dat hij normaliter vijf overwinningen achter zijn naam had staan, zonder het technisch malheur in Spanje en Azerbeidzjan.

Het totaalplaatje is dat de hoofdprijs uiteindelijk veel verder weg bleek dan dat Leclerc aanvankelijk dacht, maar dat hij individueel wel zijn beste seizoen tot dusver heeft afgewerkt in de Formule 1. Het is ook de conclusie die de 25-jarige coureur zelf trekt. Hij voegt eraan toe dat hij veel heeft geleerd in 2022, het eerste jaar waarin hij aan een titelstrijd op het hoogste niveau mocht ruiken. Het derde doel op zijn verlanglijst is nog lang niet afgestreept, maar de opgedane kennis van dit jaar kan daar op termijn wel bij helpen. Van Leclerc hebben we het laatste zeker nog niet gezien.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 8 Ronald Vording 8,5 Niels Dijksterhuis 7 Bjorn Smit 8 Mark Bremer 8