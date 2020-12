Eindrapport Carlos Sainz: Klaar voor strijd met de kroonprins

De afgelopen jaren heeft Carlos Sainz aardig naam gemaakt in de Formule 1, maar het duurde toch echt tot 2020 voordat we de echte Sainz zagen. De Madrileen ontpopte zich bij McLaren tot een echte teamleider, profiteerde van andermans fouten en werkte zodoende het beste seizoen uit zijn carrière af. Net als vorig jaar kwam hij tot de zesde plaats, maar Sainz scoorde in minder races meer punten (105 punten ten opzichte van 96 in 2019). Toch was het geen eenvoudig seizoen voor Sainz, die een moeizame start kende. In de eerste races had hij echt moeite om teamgenoot Lando Norris bij te benen. Met name in de races was het niet altijd eenvoudig, al waren er verzachtende omstandigheden. Sainz noteerde in Engeland twee nulscores en dat kwam door koelingsproblemen met de wagen. Pas in Spanje kon ingegrepen worden en kreeg hij een nieuw chassis van zijn team. Toen het probleem eenmaal opgelost was, scoorde Sainz direct weer een zesde plaats.

Na een nieuwe teleurstelling – op Spa kwam Sainz niet eens aan de start – herstelde hij zich knap tijdens de GP van Italië. Hij plaatste zich op Monza als derde en kwam na een buitengewoon chaotische wedstrijd als tweede aan de finish. Maar het feit dat juist Pierre Gasly won, liet bij Sainz een zure nasmaak achter. Want had hij niet gewoon moeten winnen? Sainz noteerde twee DNF’s dit seizoen. De massale herstartcrash in Mugello was een ongelukkige samenloop van omstandigheden, tijdens de GP van Rusland overschatte Sainz zichzelf een beetje en zette hij zijn MCL35 hardhandig in de muur bij het uitkomen van de eerste scherpe bocht. Een geluk bij een ongeluk was dat hij na afloop van het seizoen een mooi souvenir kreeg. Sainz kreeg die engine cover, die nog aardig uit de strijd was gekomen bij die crash, cadeau nadat hij zijn laatste race voor McLaren had gereden.

Maar de Spanjaard vertrok niet voordat hij het seizoen op een indrukwekkende manier afsloot. In de laatste zeven races eindigde hij telkens in de top-zeven. Hij bracht McLaren daarmee tot de derde plaats in het constructeurskampioenschap, zelf schopte Sainz het tot P6.

Een prima prestatie voor de aanstaande Ferrari-coureur, die dit seizoen bijna wekelijks de vraag kreeg of hij niet spijt heeft van zijn aangekondigde overstap naar de Scuderia. Op het sportief vlak doet Sainz immers een stap terug als hij in het scharlakenrood gaat rijden. Bij McLaren kwam men ook van ver, maar er was een heldere sportieve koers en heerste er een gemotiveerde en familiaire sfeer. Bij Ferrari is het speuren naar een dergelijke koers, het was dit jaar crisis en het team verzoop in de middelmaat. Sainz mag in ieder geval opboksen tegen de kroonprins van Maranello, Charles Leclerc. En als iemand die uitdaging wel aan kan gaan is het Sainz wel.

Cijfers van de redactie: