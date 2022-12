Eindrapport Carlos Sainz: Aanpassen aan 2022-auto lastiger dan verwacht

Het Formule 1-seizoen van Carlos Sainz

Positie in het wereldkampioenschap: 5

Aantal WK-punten: 246

Aantal overwinningen: 1

Beste startplaats: Pole-position (Engeland, België en Amerika)

Beste resultaat: Overwinning (Engeland)

Rapportcijfer: 7,5

Vorig jaar wist Carlos Sainz vriend en vijand te verbazen in Maranello. John Elkann werkte eind 2019 Sebastian Vettel naar de uitgang (zo heeft Mattia Binotto recent ook uit de doeken gedaan) en Ferrari had Sainz op de korrel als een geschikte tweede man. Charles Leclerc leek met het langlopende contract de kroonprins voor de lange termijn, maar Sainz zou als competitieve teamgenoot perfect paraat kunnen staan bij tegenslag of een minder optreden van de Monegask. De praktijk bleek in 2021 veel beter dan dat, ook tot verrassing van veel mensen binnen het team.

De Madrileen eindigde in zijn debuutjaar bij Ferrari voor Leclerc in het WK, waarbij wel moet worden aangetekend dat Leclerc in 2021 meer pech kende. Dit jaar heeft Sainz het huzarenstukje niet kunnen herhalen. Of anders gezegd: Leclerc heeft de verhoudingen weer in ere hersteld. Sainz heeft het onderlinge kwalificatieduel met 15-7 verloren en staat aan het eind van de rit met 62 punten minder dan zijn teamgenoot. De verklaring daarvoor geeft Sainz zelf. Hij praat er bijzonder open en eerlijk over, zoals hij dit hele seizoen al heeft gedaan: Sainz heeft veel meer moeite gehad om zich aan te passen aan het nieuwe reglement en daarmee aan de F1-75 dan Leclerc.

"In het begin voelde ik me niet comfortabel in de auto. Het heeft veel tijd gekost om mezelf aan te passen en om de auto meer naar mijn wens te krijgen. Toen ik me eenmaal beter voelde in de auto waren we niet zo competitief meer als in het begin." Sainz geeft ermee aan dat hij rond de Canadese Grand Prix steeds beter in zijn ritme kwam, maar dat Red Bull de problemen van begin dit jaar en de instabiele voorkant toen ook grotendeels had verholpen. De periode waarin Ferrari had kunnen scoren, was dus vooral voor Leclerc en ging bij Sainz grotendeels verloren aan het aanpassen.

Dat gezegd hebbende heeft 2022 wel enkele momenten opgeleverd die Sainz niet snel zal vergeten. Tijdens de genoemde race in Canada was hij dicht bij zijn eerste F1-zege en legde hij Verstappen, zijn voormalig teamgenoot bij Toro Rosso, het vuur aan de schenen in een spannende slotfase. Op het befaamde circuit van Silverstone was het alsnog bingo voor Sainz. Hij pakte voor het eerst pole-position en voegde daar zondag zijn eerste overwinning aan toe. Natuurlijk ging het na afloop veel over Leclerc en het vingertje van Binotto, maar Sainz verdient de zege en is iemand die absoluut niet misstaat op de erelijst van de Formule 1. Drie poles en een eerste zege maken 2022 toch wel weer tot een gedenkwaardig seizoen voor de man met nummer 55. Tel daarbij op dat hij zich in de tweede seizoenshelft senang voelde in de F1-75 en de voortekenen voor 2023 zijn zo slecht nog niet.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,5 Niels Dijksterhuis 8 Bjorn Smit 7,5 Mark Bremer 7