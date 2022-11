Eindrapport AlphaTauri: Weggezakt in F1-seizoen 2022

Het Formule 1-seizoen van AlphaTauri

Rapportcijfer: 5,3

De nieuwe technische reglementen waren natuurlijk ook voor AlphaTauri de uitgelezen kans om voort te borduren op de successen die het Formule 1-team uit Faenza in 2020 en 2021 behaalde. In beide jaren was het team in sommige Grands Prix de leider van het middenveld en was natuurlijk de zege van Pierre Gasly in Italië het hoogtepunt. Als zusterteam van Red Bull Racing deelde de AT03 ook een aantal componenten met de RB18, al moest het merendeel van de F1-auto zelf worden ontworpen. Daarnaast beschikte de AlphaTauri ook over een sterke Honda-motor, dezelfde fabrikant die in 2021 nog sterk genoeg was voor een wereldtitel.

Met Gasly en Yuki Tsunoda hield AlphaTauri vast aan dezelfde rijders van het jaar ervoor. De Fransman had zich inmiddels opgewerkt tot echte teamleider en Tsunoda voelde zich steeds comfortabeler. Alle ingrediënten voor een goed 2022 waren in huis. Al in de eerste race in Bahrein kreeg Gasly een tik te verwerken. Op weg naar punten werd zijn auto geteisterd door een batterij die in brand vloog. In de tweede race was het de beurt aan Tsunoda, die de start van de Grand Prix van Saudi-Arabië niet eens haalde. Eind april begonnen vanuit Faenza de berichten te komen dat de auto toch niet betrouwbaar en snel genoeg zou zijn. AlphaTauri bleek met de AT03 juist een stap naar achteren te hebben gezet. Waar het in voorgaande seizoen geregeld in de punten eindigde, werd het nu slechts af en toe. Teams als Alfa Romeo, Aston Martin en Haas gingen aan de Italiaanse ploeg voorbij. Na de Grand Prix van Oostenrijk eiste Gasly updates van het team. Die kwamen en leken positief uit te pakken, maar niets bleek minder waar. De rest van het veld zat ook niet stil en dus zakte AlphaTauri weer weg.

Het moet anders in Faenza

Daarnaast kwamen er ook spanningen in het team. De werkrelatie tussen Gasly en Tsunoda stond overigens nooit onder spanning. Die twee heren konden goed met elkaar opschieten, maar met name tegen het einde van 2022 werd de Franse coureur wel steeds gefrustreerder. Via de boordradio deed hij geregeld zijn beklag over onder meer de remmen en maakte hij domme fouten, waardoor een schorsing van een race inmiddels lonkt. Hoewel Gasly in Canada bevestigd werd als AlphaTauri-rijder voor 2023, is de situatie inmiddels anders. Hij stapt over naar Alpine om daar zijn droom na te jagen. Voor hem komt de kans op het juiste moment, maar AlphaTauri verliest juist hun leider. AlphaTauri was hard voor Tsunoda, maar wil de Japanner graag behouden. Het team schakelde een psycholoog in om eens naar de uitbarstingen van de coureur te kijken. Geregeld liet hij zich boos horen via de radio.

De conclusie is dat AlphaTauri geen goed F1-seizoen kende. Het F1-team presteerde te wisselvallig en kon niet verder bouwen op het succes van de eerdere jaren. De AT03 bleek onbetrouwbaar, al leek dit later te zijn opgelost. Punten werden zo nu en dan gescoord, maar echt knokken voor de leiding in het middenveld deed de formatie niet. Met slechts 35 punten in het constructeurskampioenschap bleef het alleen Williams voor. De strijd met Haas om P8 werd nipt verloren. In 2023 blijft Tsunoda aan, maar krijgt hij in de vorm van Nyck de Vries een nieuwe teamgenoot. Het moet echter wel beter in Faenza!

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6 Ronald Vording 5,5 Niels Dijksterhuis 5,5 Bjorn Smit 5,5 Mark Bremer 4