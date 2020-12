Eindrapport Alex Albon: Gewogen en (vooralsnog) te licht bevonden

Een jaar geleden leek Alexander Albon nog de oplossing te zijn voor het rijdersvraagstuk bij Red Bull Racing. Pierre Gasly was even daarvoor geknakt naast Max Verstappen en zijn vervanger leek voor nieuw elan te zorgen. Toegegeven: Albon kende op zaterdag nog best wat problemen, maar met gedecideerde inhaalraces en een rit op weg naar het podium in Brazilië – totdat Lewis Hamilton anders besloot – toonde hij wel zijn potentie.

In 2020 is het vervolg van die stijgende lijn uitgebleven. Deels doordat de RB16 erg wispelturig is gebleken, deels doordat het naast Max Verstappen altijd een hels karwei is en deels doordat Albon zichzelf niet op de gewenste manier heeft doorontwikkeld. Bovendien was het probleem niet eenduidig. Waar het in bepaalde weekenden schortte aan het kwalificatietempo, schoot in andere raceweekenden juist de racecraft tekort. Een legpuzzel die te ingewikkeld is gebleken, al leek Albon de ernst van de zaak zelf niet altijd in te zien. Een complicerende factor.

Ook mentaal is 2020 lastig gebleken voor Albon. Zo dachten Christian Horner en Helmut Marko dat het euvel vooral tussen de oren zat en dat Albon de smaak na een eerste opsteker wel te pakken zou krijgen. Die opsteker kwam ook wel in de vorm van zijn eerste F1-podium op Mugello, maar het gewenste effect bleef uit. Zo wist Albon in de vier daaropvolgende races slechts één punt te scoren. Daarmee was al duidelijk geworden dat het er niet in zou zitten voor Albon naast Verstappen, in ieder geval niet in dit stadium van zijn carrière. Of zoals Marko het terecht omschreef: als het goed gaat met Red Bull dan doet Albon leuk mee, maar als het iets ingewikkelder wordt dan neemt het verschil met Verstappen zienderogen toe.

Marko heeft Albon trouwens bovenmatig veel tijd gegeven, zeker in vergelijking met andere Red Bull-protegés, wellicht samenhangend met zijn nationaliteit en dus met zakelijke belangen. Maar door het uitblijven van progressie is het verdict toch onvermijdelijk: Albon moet het veld ruimen. Dat laatste geldt niet alleen voor Red Bull Racing, maar in 2021 zelfs voor de gehele Formule 1. Dat is jammer als je ziet hoe Gasly in de luwte van AlphaTauri weer is opgebloeid. Voor Albon viel een vergelijkbaar scenario niet eens uit te sluiten, ware het niet dat hij om een andere politieke reden (Honda en de Japanner Yuki Tsunoda) niet terechtkan bij de formatie van Franz Tost. Daardoor zien we Albon volgend jaar niet meer terug. De conclusie moet dan ook luiden: gewogen en vooralsnog te licht bevonden.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 4,0 Ronald Vording 5,0 Filip Cleeren 6,0 Mike Mulder 5,0 Bjorn Smit 5,5

