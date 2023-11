Bij Red Bull Racing hoopt men het dominante seizoen op de perfecte manier af te sluiten. De coureurs- en constructeurstitel zijn al in de wacht gesleept, maar voor het eerst in de teamgeschiedenis kan er ook nog een één-twee behaald worden in het coureurskampioenschap. Daarvoor moet Sergio Perez wel zijn voorsprong van slechts twintig punten op Lewis Hamilton zien te verdedigen.

Beide coureurs hebben een zeer bewogen periode achter de rug. Hamilton kende met de tweede plaats in Mexico, derde plaats in Singapore en vijfde plaats in Japan een betere periode, al waren er in Japan en Austin wel de dieptepunten in de vorm van een uitvalbeurt en diskwalificatie. Hij heeft de achterstand op Perez wel met grote stappen verkleind, aangezien de Mexicaan het ene na het andere rampzalige weekend afwerkt. Zijn beste resultaat van de afgelopen vijf races is de vierde plaats terwijl hij er in Japan en Mexico een potje van maakte en uitviel. Zodoende scheiden slechts twintig punten deze twee coureurs en met nog drie races te gaan kan Perez zich geen fouten meer veroorloven terwijl Hamilton ook geen misstappen mag begaan als hij die tweede plaats wil pakken. Wie van deze twee gaat er met die P2 vandoor? De bookmakers geven Perez een iets grotere kans met een quotering van 1,74, maar Hamilton volgt kort op 2,00.

Zelf heeft Hamilton echter al aangegeven dat het hem vooral om de tweede plaats bij de constructeurs gaat. Daar moet Mercedes namelijk een voorsprong van 22 punten zien te verdedigen ten opzichte van Ferrari. Gezien de vorm van beide teams lijkt Mercedes een kleine overhand te hebben, al kan het team uit Maranello met name op de zaterdagen goed uit de verf komen wat weer een goede uitgangspositie oplevert voor de race. Kan Mercedes deze voorsprong behouden en P2 eindigen in het constructeurskampioenschap? Als het aan de bookmakers ligt wel. Mercedes krijgt in dat scenario namelijk een odd van 1,25 terwijl Ferrari met 3,65 al een veel kleinere kans gegund krijgt.

