Daniel Ricciardo keerde dit jaar terug bij Red Bull, maar dan als derde rijder. In die rol ondersteunde hij het team van Max Verstappen en Sergio Perez vooral in de simulator, maar toen hij onlangs in de echte RB19 mocht stappen voor de bandentest had de goedlachse coureur uit Perth waarschijnlijk niet verwacht dat hij vlak daarna zijn comeback zou maken. Bij het zusterteam van Red Bull Racing, AlphaTauri, wilde het namelijk niet vlotten voor Nyck de Vries. De 28-jarige Nederlander werd slechts tien races gegund voordat hem de deur werd gewezen.

Nu wilde Ricciardo eigenlijk alleen terugkeren bij een topteam, maar in AlphaTauri ziet de 34-jarige coureur ziet hij ook volgens Red Bull-teambaas Christian Horner een goed opstapje naar een eventuele terugkeer bij Red Bull in 2025. Voor nu zal Ricciardo in een auto moeten rijden die zeker niet tot de snelste van het veld behoort: na tien races staat AlphaTauri op slechts twee punten, allebei op naam van Yuki Tsunoda.