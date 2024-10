Einde aan track limits-discussies? COTA en FIA onderzoeken aanpasbare grindbakken

Met behulp van deze nieuwe grindbakken moet de discussie over track limits in de toekomst voorkomen worden. De Grand Prix van de Verenigde Staten van dit jaar werd overschaduwd door de controverse over de straf van Lando Norris na zijn duel met Max Verstappen. In 2023 speelden track limits ook al een grote rol. Na de race diende Haas een protest in tegen de uitslag vanwege vele overschrijdingen van de baanlimieten die niet werden bestraft. Het Circuit of the Americas nam vervolgens maatregelen voor de race van dit jaar. Zo werden bochten 6, 13, 14 en 15 versmald, kwamen er extra camera’s om de track limits beter te monitoren, en werd in bocht 11 een extra strook ‘nepgrind’ geplaatst.

Er is echter geen gebruikgemaakt van de smalle grindbakken die de FIA heeft ontwikkeld en voor het eerst gebruikt werden op de Red Bull Ring. Hierbij worden de kerbs versmald en een smalle grindbak geplaatst naast deze kerbstones, zodat de rijders duidelijk in het nadeel zijn wanneer ze de baanlimieten overschrijden. Dit concept kan snel en eenvoudig aangepast worden voor evenementen waarbij geen grindbakken gewenst zijn, zoals motorraces.

Nieuwe grindbakken op de Red Bull Ring. Foto door: Jon Noble

Motorsport.com heeft vernomen dat alle circuits het verzoek hebben gekregen om deze ‘aanpasbare grindbakken’ toe te passen in bepaalde bochten, zo ook het Circuit of the Americas. De kwestie kwam weer bovendrijven door de stevige strijd tussen Verstappen en Norris, die zowel in bocht 1 als bocht 12 van de baan gingen. De FIA heeft het voorstel na de controverse in Austin opnieuw neergelegd bij COTA. De internationale autosportfederatie kan een circuit echter alleen dwingen om aanpassingen te doen als daar veiligheidsredenen aan ten grondslag liggen, wat niet het geval is. De circuitdirectie moet nu bepalen of grindbakken invloed hebben op de veiligheid van de MotoGP-race die jaarlijks in Austin verreden wordt.

Start F1 GP van Amerika 2024. Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

COTA-baas Bobby Epstein zei voor de Formule 1-race van dit jaar nog dat een aanpasbare grindbak geen geschikte optie is voor zijn circuit. “Je kunt ze niet allebei hebben. Je kunt geen gat in het asfalt maken en daar grind in storten, en vervolgens het asfalt weer terugstorten in de hoop dat het een waterdichte oplossing is. Er zitten dus wat haken en ogen aan.”

COTA is benaderd om te reageren op dit artikel, maar heeft nog niets laten weten.