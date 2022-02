De Formule 1 stapt dit jaar over een nieuw technisch reglement, waarmee het grondeffect terugkeert als de voornaamste manier om downforce te genereren. Het heeft grote gevolgen voor het aerodynamisch concept, maar ook voor de rake van de auto's - de mate waarin de achterkant van de wagen omhoog staat ten opzichte van de voorkant. Red Bull stond erom bekend met een hele hoge rake te rijden, waarbij ontwerper Adrian Newey het volume van de diffuser zo groot mogelijk probeerde te maken. Mercedes reed jarenlang met exact het tegenovergestelde, een lage rake waarbij de achterkant van de vloer juist als een verlengstuk van de diffuser kon worden gebruikt.

In 2022 lijken de verschillen in rake behoorlijk te nivelleren dankzij het grondeffect. Om het maximale uit dat concept te halen is de tijd van auto's met een hoge rake even vervlogen, tot vreugde van Ross Brawn. "De nieuwe auto's zien er geweldig uit, ik denk dat de fans er ook blij mee zijn. Het feit dat de auto's nu dichter bij de grond liggen, is alleen al positief. Ik bedoel: die auto's met een hoge rake zagen er toch vreemd uit. Ze leunden zo'n beetje op de neus met de kont hoog in de lucht. Die auto's zagen er eigenlijk niet uit zoals een raceauto eruit hoort te zien. Ik denk dat de creaties voor dit jaar op de baan ook veel beter ogen", aldus Brawn in gesprek met onder meer Motorsport.com.

F1 in 2022 geen eenheidsworst

Tegenover deze positieve punten staat dat fans vreesden voor eenheidsworst. Als het reglement behoorlijk dichtgetimmerd is, wordt de Formule 1 dan niet een soort IndyCar of in ieder geval een kampioenschap waarin de auto's zeer op elkaar gaan lijken? De eerste presentaties voor het nieuwe seizoen hebben laten zien dat niets minder waar hoeft te zijn. Op nagenoeg alle vlakken zijn verschillen te zien. Zo heeft McLaren aan de voorkant voor een trekstangophanging gekozen en zijn aan de achterkant al zowel push-rod als ook pull-rod-varianten de revue gepasseerd.

De vormgeving van de sidepods is eveneens een mogelijkheid gebleken om verschillen te creëren. Zo heeft Aston Martin die sidepods redelijk riant vormgegeven, maar zijn McLaren en Williams voor veel slankere ontwerpen gegaan waarbij er meer van het vloeroppervlak zichtbaar is. "Het is geweldig om al die variatie te zien", vervolgt Brawn. "Toen we het reglement presenteerden, hoorden we inderdaad de zorg dat alle auto's op elkaar zouden lijken. Maar om eerlijk te zijn waren wij daar geen moment bang voor. Ik moet wel zeggen dat ik alle auto's eerst in de praktijk wil zien om echt te oordelen. Dat zal in Barcelona een beetje gebeuren en in Bahrein krijgen we nog een veel beter idee. Dat wil ik eerst zien, maar de presentaties en alle variatie zijn in ieder geval geruststellend."