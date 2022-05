Eigenaar worden van een 2022 F1-auto? Alfa Romeo maakt het mogelijk

De Alfa Romeo Formule 1-auto kan worden aangeschaft op de website van F1 Authentics, dat gerund wordt door The Memento Group. Dit Britse bedrijf heeft de auto in kwestie in samenwerking met het Zwitserse team gebouwd, waarbij dezelfde productiemethoden zijn gebruikt als bij de wagens waarmee wordt geracet. Deze versie van de C42 is nadrukkelijk bedoeld als showcar en dus niet om mee te rijden. De wagen bevat dan ook geen motor. Wel wordt de auto geleverd met een stuur met werkend display en werkende achterlichten.

Gaat je voorkeur uit naar een historische Formule 1-auto? Via dezelfde website zijn ook nog enkele officiële showcars te koop, wagens die dus volledig door de teams zelf gebouwd zijn. Het gaat dan onder meer om een McLaren MP4-12 uit 1997 die voorzien is van de 1998-livery, een Williams FW17 uit 1995 en een Ferrari F138 uit 2013. Een BRM P180 uit 1972, een Ferrari F399 uit 1999 en een Lotus 99T uit 1987 zijn helaas al verkocht, net als een volledig functionele Benetton B198 uit 1998.