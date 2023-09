Afgelopen weekend in Monza was het zover: Max Verstappen reed in zijn Red Bull naar de tiende Formule 1-zege op rij. Het record is daarmee ook in handen van de Nederlander. Niet alleen de kampioenschapsleider is dominant, want Red Bull Racing heeft met Sergio Perez dit jaar de enige twee races gewonnen die Verstappen niet won. Het is voor de spanning in de wedstrijd wat minder, iets wat ook de baas van Liberty Media - de eigenaar van de Formule 1 - Greg Maffei signaleert.

Formule 1-baas Stefano Domenicali is juist lovend over Verstappen en noemt vooral dat dit een uniek tijdperk is. De Italiaan benadrukt dat juist de dominantie het kijken waard is, omdat er geschiedenis geschreven wordt. Maffei bevestigt dat bij een evenement van investeringsmaatschappij Goldman Sachs, maar zet ook vraagtekens bij de dominantie voor de sport zelf. "Het middenveld is nog altijd erg interessant en uit de data blijkt dat er meer ingehaald wordt. De uitdaging is echter Max Verstappen, die een ongelooflijk, recordbrekend jaar doormaakt", vertelt de Amerikaan. "Stefano Domenicali probeert dit terecht om te draaien en zegt: 'Kom kijken naar dit historische evenement, je hebt nog nooit zo'n succes gezien, dit wil je niet missen'. We zullen zien of dat werkt."

Al grappend noemt Maffei dat er één manier is om Verstappen te stoppen en haalt daarbij de situatie tussen kunstschaatssters Tonya Harding en Nancy Kerrigan aan. "De realiteit is dat we een heel erg mooi product hebben, behoudens het feit dat Max zo snel is", vertelt de zakenman. "Behalve zijn been breken, à la Tonya Harding, heb ik geen idee wat we daar aan kunnen doen!" Ondanks dat het voor de spanning in de sport niet goed is, kan de New Yorker wel bewondering opbrengen voor Verstappen: "Hij is een fenomeen. Hij rijdt in de beste auto en rijdt heel erg goed. Als je kijkt naar welke lijnen hij rijdt, hoe agressief die lijnen zijn en hoe makkelijk hij over die lijnen navigeert, dat is echt verbazingwekkend. Het is ook statistisch zichtbaar dat hij beter is dan de rest."

Meer dan kijkcijfers alleen

Ondanks dat de kijkcijfers geraakt kunnen worden, verklaart Maffei dat het wat hem betreft daar niet alleen om gaat. "We moeten naar de hele sport kijken", aldus de Amerikaan. "Kijkcijfers zijn daar niet voldoende voor. Onze top-drie best bekeken wedstrijden waren allemaal in de VS verreden en het aantal kijkers groeit jaar na jaar. Er zullen ook speciale omstandigheden zijn waarbij de cijfers wat dalen, zoals Miami dit jaar. Toen was tegelijkertijd een play-off wedstrijd van Miami Heat." Om ook verder dan de kijkcijfers te kijken haalt de Amerikaanse miljonair de sociale media aan. "Als we naar de totale groei kijken, dan kijken we niet alleen naar de lineaire tv. We kijken ook naar de groei van volgers op Instagram en de kijkers op TikTok. De belangstelling voor de sport is alleen maar toegenomen, veel meer dan met dubbele cijfers. Dus ik ben ervan overtuigd dat onze vraag heel groot is."