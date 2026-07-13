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Audi: Turbo en efficiëntie cruciaal in toekomstige F1-motorregels

In een exclusief gesprek met Motorsport.com herhaalt Mattia Binotto Audi's wens voor efficiënte power units in 2030, terwijl het merk de turbo onderdeel wil houden van het volgende F1-reglement

Filip Cleeren Roberto Chinchero
Gepubliceerd:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Audi-teambaas Mattia Binotto zegt dat het Duitse merk wil dat de toekomstige motorformule van de koningsklasse "zeer efficiënt" blijft, te midden van gesprekken over het schrappen van turbo's - waar Audi zeer fel tegen is.

F1 en zijn regelgevende instantie, de FIA, spreken momenteel over de toekomstige power unit-reglementen voor 2030 of 2031. Er is brede consensus onder de zes powerunitfabrikanten over het principe om over te stappen op goedkopere en eenvoudigere V8-motoren met een kleinere elektrische component, rijdend op duurzame brandstoffen.

De belanghebbenden moeten nog wel om tafel om de fijnere details van de nieuwe motorconfiguratie te bespreken, waarbij bekend is dat Audi inzet op het behoud van de turbo als onderdeel van de nieuwe formule.

Audi gebruikt turbomotoren in een breed scala van zijn straatauto's, waarbij de onlangs onthulde twin-turbo V8-motor van de Audi Nuvolari-conceptauto een hint geeft van zijn visie op de toekomstige motorformule van F1. In een exclusief gesprek met Motorsport.com zegt Audi F1-teambaas Binotto dat efficiëntie centraal staat in wat het Duitse merk in F1 wil zien.

"Audi heeft altijd het belang van efficiëntie benadrukt," aldus Binotto. "De technologie die zeer efficiënte motoren mogelijk maakt, is dezelfde die vervolgens wordt toegepast op straatauto's. Wanneer we het over efficiëntie hebben, hebben we het over brandstofverbruik, emissies en technologieoverdracht tussen autosport en serieproductie. De echte uitdaging zal zijn te begrijpen hoe je een F1-motor ontwerpt die zeer efficiënt blijft, maar tegelijkertijd minder complex, lichter en betaalbaar is. Dit is wat we zullen moeten aanpakken."

Audi CEO Gernot Dollner with Audi F1 chief Mattia Binotto

Audi CEO Gernot Dollner with Audi F1 chief Mattia Binotto

Photo by: Motorsport Images

FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil de nieuwe powerunitregels graag met één jaar naar voren halen, naar 2030, en opperde het idee om onafhankelijke teams een white label-power unit van een derde partij aan te bieden om zorgen over teamonafhankelijkheid weg te nemen.

Het hebben van een Cosworth-achtige kant-en-klare optie zou F1 en de FIA ook meer invloed geven bij het omgaan met de grillen van de auto-industrie, die heeft geleid tot een complexe motorformule voor 2026 die een moeilijke start heeft gekend.

De FIA zou eenzijdig kunnen besluiten de nieuwe powerunitformule, inclusief een verbod op klantenteams, vanaf 2031 op te leggen als zij dat zou willen. Maar zij zou een enorm risico lopen om de OEM's die zij de afgelopen jaren zo hard heeft geprobeerd aan te trekken van zich te vervreemden en weg te jagen, dus zal zij waarschijnlijk proberen een bredere consensus te vinden.

Vanuit Audi's perspectief hoopt Binotto dat de sport een oplossing kan vinden die niet alleen een compromis is. "Ik denk dat de FIA, als regelgevende instantie, terecht wordt gevraagd om deze discussie te leiden," voegde hij eraan toe. "Formula 1 heeft de fabrikanten nodig, net zoals de fabrikanten Formula 1 nodig hebben.

"Uiteindelijk zullen we, zoals altijd het geval is geweest, een oplossing moeten vinden die niet simpelweg een compromis is, maar de best mogelijke voor iedereen."

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