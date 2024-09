VIDEO: Eerste uitvaller F1-race Singapore een feit

Na de dubbele puntenfinish in Baku had Williams het idee dat het ook in de Formule 1-race in Singapore flink kon scoren. Helaas voor de formatie uit Grove kwam die verwachting niet uit, want Alexander Albon is de eerste uitvaller van de race in de stadstaat. Een probleem met het koelen van de auto brengt een einde aan zijn race.

Ondertussen is teamgenoot Franco Colapinto nog altijd stevig in de top-tien te vinden. Gaat de Argentijn een week na zijn indrukwekkende puntenfinish in Baku weer punten bijschrijven?