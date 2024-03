Na de teleurstellende kwalificatie in Bahrein kwam Sergio Pérez in Jeddah beter voor de dag. Waar hij vorige week nog als vijfde kwalificeerde, sleepte de Mexicaan in Saudi-Arabië een derde startplek uit het vuur. Helemaal tevreden is de ervaren coureur er niet mee, want naar eigen zeggen had een plekje op de voorste startrij er absoluut in gezeten. Terugkijkend naar de sessie ziet Pérez dat hij vooral in de laatste vliegende ronde tijd liet liggen.

"Ik verbeterde daar nauwelijks. Ik denk dat ik daardoor de voorste startrij misliep", erkent de Red Bull-coureur, die uiteindelijk slechts zestien duizendsten tekortkwam voor de tweede plek, die nu in handen kwam van Charles Leclerc. Meer dan dat had er volgens hem ook niet ingezeten. "Max reed een fantastische ronde. Dat was voor mij niet haalbaar geweest. De voorste startrij was haalbaar." Uiteindelijk was het gat naar zijn teamgenoot meer dan drie tienden.

Ondanks dat Pérez vanaf plek drie moet starten, is hij wel optimistisch over zijn kansen in de Grand Prix van zaterdag. "We kunnen absoluut meevechten. Het gaat een lange race worden en alles kan nog gebeuren", lacht de 34-jarige coureur. Zijn vertrouwen wordt onderbouwd door de long runs, die er tijdens de vrije trainingen van donderdag er goed uit zagen. Ook is de track record van Pérez in Jeddah uitstekend. Zo won hij vorig jaar de race. Met al die gegevens in het achterhoofd verwacht de coureur dan ook veel van de race van zaterdag.

"Het gaat ongetwijfeld een lange, maar leuke race worden", zegt de man uit Guadalaraja daarover. "Er zal ook veel actie te zien zijn. De gaten met de coureurs om ons heen zijn heel klein. Het belooft een heel interessant gevecht te worden in de race."

Afgaande op de kwalificatietijden heeft Pérez daar gelijk in. Tussen Leclerc, Pérez en nummer vier Fernando Alonso zat niet meer dan zes honderdsten.