Eerste rode vlag F1 testdagen Bahrein brengt ochtendsessie ten einde

Nadat er op de gehele eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein geen enkele keer met de rode vlag gezwaaid werd, moesten de marshals op het Bahrain International Circuit die vlag donderdag wel van stal halen. Met nog zo'n 1 uur en 50 minuten te gaan in de ochtendsessie ontstond er een probleem met de kerbstones bij het insturen van bocht 11. Nadat Charles Leclerc en Lewis Hamilton er overheen reden, lieten enkele onderdelen los. Dat was voor race control het teken om de testdag even stil te leggen. De Ferrari van Leclerc lijkt beschadigd te zijn geraakt, want de Scuderia heeft schermen voor de pitbox gezet en in ieder geval de vloer van de auto gehaald. Bij Mercedes wordt eveneens gesleuteld aan de bolide van Hamilton.

De hervatting van de tweede testdag in Bahrein laat nog even op zich wachten. Pas na een inspectie van het circuit wordt de baan vrijgegeven om het testwerk te hervatten. Ten tijde van de rode vlag bivakkeert Leclerc op de eerste positie met 1.31.750 als snelste tijd. Op een ruime halve seconde achterstand staat Oscar Piastri op de tweede positie, terwijl Logan Sargeant de top-drie completeert op ruim acht tienden achterstand. Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez kende intussen remproblemen in de eerste fase van de testdag. Hij kwam daardoor pas tot 20 ronden in Sakhir en met 1.32.879 staat hij vooralsnog op de vierde positie. Yuki Tsunoda is namens RB F1 Team met 40 ronden de productiefste rijder tot dusver.

Update

Niet veel later is bekendgemaakt dat de ochtendsessie niet meer wordt hervat. De lunchpauze is daardoor een uurtje naar voren gehaald en er is aan het einde van de sessie een uur extra toegevoegd. Dat betekent dat de middagsessie van 12 uur tot 17 uur Nederlandse tijd wordt gereden.