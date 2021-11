‘Eerste reserve’ Jerez mikt op plekje op F1-kalender

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren een aantal historische circuits terug laten keren op de kalender. Het beste voorbeeld voor de Nederlandse fan is uiteraard de terugkeer van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. Mede geholpen door de coronacrisis racete de koningsklasse van de autosport de afgelopen twee seizoenen ook op iconische circuits als Imola, Mugello, de Nürburgring, Portimao en Istanbul Park. Veel rijders waren te spreken over de toevoeging van deze banen.

Ook bij andere circuits werden hierdoor de ogen geopend, zo ook in het Spaanse Jerez de la Frontera. Volgens de Spaanse politicus Juan Marin, vicevoorzitter van de regionale overheid in Andalusië en aldaar ook verantwoordelijk voor toerisme, is een rentree van het circuit haalbaar. Volgens hem is er drie tot vijf miljoen euro aan investeringen nodig om het circuit op te frissen. Dat geld kan vanuit Europese fondsen en private initiatieven bijeengebracht worden. Marin liet weten dat er regelmatig met de Formule 1-organisatie over een terugkeer gesproken wordt: “We zijn de eerste reserve. Zodra een evenement van de kalender valt, kunnen wij instappen.”

GP van Spanje naar Jerez?

Het is niet ondenkbaar dat de sherrystad in de komende jaren weer de thuishaven van de Grand Prix van Spanje wordt. Barcelona staat al tijden op de wip en verdween al enkele malen van de kalender, maar kon door de coronapandemie alsnog terugkeren. Voor 2022 prijkt de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya ‘gewoon’ op de kalender. Gezien de toenemende belangstelling van circuits over de gehele wereld lijkt het niet aannemelijk dat er twee races op Spaanse bodem verreden gaan worden.

Het Circuito Permanente de Jerez was tussen 1986 en 1990 de thuishaven van de Spaanse GP. In 1994 en 1997 stond de omloop onder de noemer Grand Prix van Europa op het programma. De editie van 1997 staat in de geschiedenisboeken door de fameuze aanrijding tussen Michael Schumacher en Jacques Villeneuve.

De MotoGP heeft recent ook een nieuwe overeenkomst gesloten met Jerez voor races in 2022 en 2023. Het lijkt er echter op dat de race in 2024 niet op de kalender zal staan, zo heeft Motorsport.com vernomen.