Eerste Red Bull één-twee sinds 2016: “Het was behoorlijk stressvol”

Na de teleurstellende uitvalbeurt van Max Verstappen in Australië kon het weekend in Imola bijna niet beter verlopen voor Red Bull Racing. De Nederlander pakte op vrijdag de pole-position, won op zaterdag de sprintrace en schreef op zondag ook de Grand Prix op zijn naam. De regerend kampioen klom zodoende in de WK-stand op van de zesde naar de tweede plek. Zijn achterstand op klassementsleider Charles Leclerc, die in de thuisrace van Ferrari op weg leek naar de derde plaats maar na een spin genoegen moest nemen met P6, bedraagt momenteel 27 punten.

Ondanks dat Red Bull de race aardig onder controle leek te hebben, zat teambaas Christian Horner met samengeknepen billen. “Het was een interessante en behoorlijk stressvolle race op de pitmuur door de veranderde omstandigheden”, refereert de Brit voor de camera van Sky Sports naar de opdrogende baan en het onzekere weer, al zullen de technische problemen in de eerste drie races ongetwijfeld ook hebben bijgedragen aan de nervositeit. “Er kan veel misgaan in zo’n situatie, maar Max en Checo hebben beiden ongelofelijk goed werk verricht.”

Volgens Horner komt de dubbelzege als geroepen na de moeizame seizoensstart. “Zeker”, beaamt hij. “We hadden een kleine upgrade meegenomen naar deze race, terwijl veel mensen zeiden dat je dat niet moet doen met maar één vrije training [voor de kwalificatie]. Maar we bleven in onszelf geloven en dat heeft zich uitbetaald. We hadden een paar weken geleden pech in Australië, maar dit weekend hebben we op één punt na maximaal gescoord. Het team heeft zich goed teruggevochten.” Als Perez in de sprintrace niet derde was geworden maar tweede, was de buit wel maximaal geweest.

Verstappen had op zaterdag nog een slechte start, maar op zondag kwamen beide Red Bulls prima uit de startblokken. “We hebben geleerd van wat er zaterdag is gebeurd”, stelt Horner. “Max en Checo kwamen beiden uitstekend weg, waarna het een kwestie was van de race controleren. Checo maakte een ritje over het gras, maar afgezien daarvan had hij Charles onder de duim. Dit was een prachtige teamprestatie.” Ferrari leek een risico te nemen door Leclerc nogmaals te laten stoppen, maar voor Horner kwam de tweede pitstop van de Monegask als een verrassing. “Ze waren aan het worstelen waren met hun rechter voorband. Volgens mij was die minder aan het worden, waardoor ze wel een pitstop moesten maken. Wij hadden op dat moment voldoende buffer om daarop te reageren, eerst met Checo en daarna met Max.”

Over twee weken racet de Formule 1 voor het eerst in Miami. Horner hoopt dat Red Bull dan net zo sterk voor de dag kan komen. “We moeten dit momentum zien vast te houden. Om hier de pole te pakken, de sprintrace te winnen en vandaag als eerste en tweede te finishen, onze eerste één-twee sinds 2016, is een schitterend resultaat”, besluit hij.