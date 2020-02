Achtergrond: Wie is de eerste monteur aan de auto van Verstappen?

De eerste monteur overziet tijdens een raceweekend alle werkzaamheden die aan een auto gebeuren. Een belangrijke taak, want als de wagen niet op tijd klaar is voor een sessie of verkeerd staat afgesteld, dan heeft dat enorme consequenties. Bij Red Bull Racing vervult de 35-jarige Lee Stevenson die rol bij de auto van Max Verstappen.

Hoewel het geen vereiste is om als eerste monteur een goede band met de coureur te hebben, is daar vaak wel sprake van. Zo ook bij Verstappen en Stevenson. "Je kan je als monteur wel goed inleven in de coureur", legt Stevenson uit op de officiële website van de Formule 1. "We hebben veel plezier op het circuit en ook daarbuiten. Maar Max kan er honderd procent zeker van zijn dat we in de garage het werk voor elkaar krijgen en dat hij volledig op ons kan vertrouwen."

De in Sheffield geboren monteur is sinds 2006 een van de vaste gezichten bij Red Bull en komt ook geregeld in beeld wanneer de regie een reactie van een teamlid opzoekt als er net iets met Verstappen is gebeurd. Behalve eerste monteur speelt Stevenson ook een rol bij de pitstops, waardoor hij vaak voor in de garage te vinden is en dus prominent in zicht is. Bovendien weten de cameramensen inmiddels dat Stevenson altijd wel goed is voor een mooie emotionele reactie. "Ik krijg altijd commentaar van de rest van het team over het feit dat ik altijd op tv verschijn, maar ik reageer niet anders dan wanneer ik in de kroeg voetbal zit te kijken en mijn favoriete team aan het spelen is. Ik kan gewoon niet stilzitten en ga emotioneel volledig in dingen op. Als er een inhaalactie is, kan ik ook niet rustig zitten klappen. Ik word oprecht nerveus en kan dat niet verbergen."

Door de plannen van de Formule 1 om de racekalender uit te breiden, zullen de teams, en mensen als Stevenson, het zwaarder krijgen. Hoe meer Grand Prix-weekenden erbij komen, hoe vaker ze van huis zijn en het zonder hun familie en vrienden moeten stellen. Toch geniet Stevenson nog altijd van zijn werk. "Je hebt veel verantwoordelijkheid en daar houd ik wel van. Ik zie het zelfs als een voordeel van het werk. Als de wagen klaar is, de wielen erop zitten, je een stap naar achteren doet en kijkt naar alles wat jij en je team hebben gebouwd, dan geeft dat een enorm goed gevoel."

Veertien jaar lang volledig in dienst van Red Bull leven is een lange periode, maar Stevenson heeft in totaal al twee decennia aan ervaring in de Formule 1. "Ik begon toen ik vijftien was bij Jordan Grand Prix, in 1999. Ik heb daar mijn eerste werkervaring opgedaan, omdat ik daar stage liep als student. Ik kwam bij het raceteam in 2004 en heb een jaar later mijn eerste volledige racejaar meegemaakt als monteur aan de achterkant van Tiago Monteiro's wagen. Vlak voor de start van het seizoen 2006 ging ik naar Red Bull Racing." De route die Stevenson heeft afgelegd, was lange tijd een traditionele manier om binnen een team op te klimmen: hij ging van het testteam naar het raceteam, waar hij eerst vierde monteur was alvorens richting de voorkant van de auto te verkassen en in 2015 uiteindelijk de eerste monteur aan de auto van Daniil Kvyat te worden. En sinds 2016 gaat hij dus over de Red Bull-bolide van de coureur die de Rus opvolgde: Verstappen.

