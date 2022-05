Eerste Miami Grand Prix blijkt verliesgevend door hoge kosten

De eerste Grand Prix van Miami kon op uiteenlopende manieren op veel animo rekenen. De kaarten waren rap uitverkocht en op sociale media genereerde het circuit rond het Hard Rock Stadium - vooral de nephaven - veel aandacht. Tom Garfinkel, 'managing partner' van het evenement, verwachtte door deze interesse dat de eerste editie winstgevend zou zijn, maar dat is niet het geval gebleken.

"Als je me zes maanden geleden had gevraagd, dan had ik zeker verwacht dat het raceweekend geld op zou leveren, ja, ook als je zag welke kant het met de inkomsten opging. Maar goed, de uitgaven hebben onze eigen verwachtingen ver overtroffen", legt Garfinkel aan onder meer Motorsport.com uit. Reden tot paniek is dat zoals gezegd niet. De organisator vond het namelijk belangrijker om een goed evenement neer te zetten en verwacht daar later de vruchten van de plukken.

"Het was vooral belangrijk voor ons om een geweldig evenement neer te zetten. We wilden alles first class doen om de Formule 1 en dit evenement in de schijnwerpers te zetten. We wilden meteen leveren." Daar hangt een prijskaartje aan en Garfinkel benadrukt dat het ook om dingen gaat die bij het grote publiek niet in het oog springen. "Kijk maar eens achter de hoofdtribune. Bij de meeste races ligt daar asfalt. Maar als je kijkt naar onze tribunes bij de Beach Club, dan hadden wij daar gras neergelegd. Dat verbetert om meerdere redenen de ervaring voor fans. Om te beginnen wordt asfalt veel warmer en ten tweede zag het er met gras netter uit. Het is duur om die grasmatten te regelen, maar nogmaals, wij wilden het meteen goed doen en blijven het ook zo doen."

Meer toeschouwers in 2023?

Het verlies heeft overigens niet alleen met het kostenplaatje te maken. Garfinkel benadrukt dat men de inkomsten ook verder had kunnen opkrikken, maar dat het bewust niet is gebeurd. "Op basis van de vraag hadden we veel meer kaarten kunnen verkopen. Maar ook daarvoor geldt dat we het goed wilden doen, bijvoorbeeld om de mensen van en naar het circuit te krijgen en ook qua drukte bij faciliteiten als de toiletten. Ik wil graag 100.000 mensen per dag verwelkomen, maar het moet wel op een goede manier kunnen. Als het volgend jaar kan, dan doen we het. Maar als het voor ons gevoel nog niet kan, dan kiezen we ervoor om iedereen een goede ervaring te bieden en het rustig op te bouwen."

De eerste editie kon rekenen op 82.500 bezoekers per dag. Het bleek niet genoeg voor zwarte cijfers, maar daar rekent de organisatie voor de komende jaren wel op. Het opkrikken van de bezoekersaantallen kan helpen, net als het leren van de eerste editie. In dat opzicht spreekt hij van een geslaagd evenement. "Natuurlijk zijn er dingen waar we van leren en die beter kunnen, zo hadden we vrijdag een probleem met het eten en zaten gasten van de paddock club zonder. Maar over het algemeen is de feedback van teams, coureurs, F1 en de FIA zeer positief geweest. Van de feedback door fans kunnen we leren, maar voor een eerste keer is het volgens mij erg goed gegaan."

Garfinkel duidt daarmee vooral op het evenement en de aankleding. Wat betreft het circuit was er meer kritiek te horen, al heeft de organisatie aangegeven open te staan voor veranderingen.