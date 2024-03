VIDEO: De eerste meters van F1-debutant Oliver Bearman in Jeddah

Het is voor Oliver Bearman een weekend om niet snel te vergeten. Vrijdagmiddag kwam hij tot zijn eerste Formule 2-pole van het jaar, maar daar gaat de Engelsman geen gebruik van maken. Carlos Sainz is namelijk de rest van het weekend uitgeschakeld met een blindedarmontsteking en Bearman mag zijn plek bij Ferrari innemen.

Na een paar rondjes liet Bearman zijn talent zien. Na het eerste kwartier staat er een tweede tijd achter zijn naam, alleen Lewis Hamilton was op dat moment in de Mercedes sneller. Ook heeft Bearman al flink wat rondjes gereden, om zo in het ritme van het Jeddah Corniche Circuit in een F1-auto te komen.