Australië 2010: Eerste McLaren-zege Button na uitgekiende tactiek

In tegenstelling tot vele andere jaren was deze editie van de race in Melbourne niet de seizoensopener. Een week eerder had al de Grand Prix van Bahrein plaatsgevonden. Fernando Alonso won daar in zijn eerste race voor Ferrari, nadat Sebastian Vettel richting het einde van de wedstrijd motorproblemen kreeg. In Australië nam de Duitser op zaterdag al revanche: hij pakte de pole-position. Achter hem stonden Mark Webber, Alonso en Jenson Button.

Op zondag was het nat. Het had geregend en overal op de baan lagen bladeren, het was immers herfst in Australië. Na de start van de race ontstonden er al problemen in bocht 1. Michael Schumacher en Alonso raakten elkaar en verloren veel tijd. Aan het einde van sector 1 ging het goed mis met Kamui Kobayashi, Sebastien Buemi en Nico Hülkenberg. Na een stevige touché ging de Japanner hard de muur in. Zijn team vroeg nog of hij terug kon keren naar de pits, maar zonder ook maar een wiel in het rechte spoor bleek dat een onmogelijke opgave. Een gebroken voorvleugel bij de Japanner was het probleem. “Ik denk dat ik een kerbstone of een andere auto heb geraakt in de derde bocht,” vertelde de Japanner na het incident. “Het zal allemaal zo dicht bij elkaar, dat ik me niet meer kan herinneren wat daar precies is gebeurd, maar uit de telemetrie van de auto blijkt dat zich daar wel iets heeft afgespeeld. Een paar bochten later brak de voorvleugel af en kwam hij vast te zitten onder de auto. Ik had eerst geen idee wat er gebeurde. Ik verloor opeens de controle en dat was het."

Tactische fase verandert wedstrijd

Nadat de safety car de baan verliet ontstond er een interessante situatie. Het asfalt leek nog net te nat voor slicks, maar McLaren-coureur Jenson Button koos ervoor om de pitstop al snel te maken. Even leek dat geen slimme zet, hij gleed in bocht 3 van de baan, maar later kwam de snelheid er behoorlijk in. Dit was voor de andere mannen een teken om ook naar binnen te gaan. Vooraan leidde Sebastian Vettel de wedstrijd met een ruime voorsprong totdat er opeens een probleem met het linker voorwiel ontstond. De RB6 stond naast de baan. Button pakte zo de leiding, terwijl op andere plekken in het veld er stevige gevechten ontstonden. Onder andere Fernando Alonso moest zich naar voren vechten na zijn slechte start, en hij passeerde vele coureurs.

Waar bij Button de juiste strategie werd gekozen, ging het aan de kant van teamgenoot Hamilton mis. McLaren koos voor een tweede pitstop omdat de man uit Stevenage vastzat achter Robert Kubica. Dit kostte hem plekken, maar met verser rubber zou hij deze terug moeten kunnen pakken. Alonso was intussen aangekomen bij Felipe Massa. De Braziliaan werd gesommeerd zijn Spaanse collega voorbij te laten, maar hij weigerde dit. Ondertussen liepen Webber en Hamilton hard in op deze mannen. Toen de inmiddels zesvoudig wereldkampioen de aanval op Alonso inzette, werd hij getorpedeerd door Webber. De Australiër werd uiteindelijk negende, terwijl Hamilton plaats zes nog veilig kon stellen."Ik heb de race van mijn leven gereden, maar helaas hebben we een verkeerde strategische beslissing genomen en werd ik daarna ook nog van de baan gereden door Mark Webber,” vatte Hamilton destijds in gesprek met de BBC teleurgesteld samen.

Na 58 ronden kwam Jenson Button als winnaar over de lijn. Bandenmanagement bleek zijn ultieme gave die zondag en daarmee pakte hij zijn eerste overwinning voor McLaren."De balans van de auto was een ramp en ik verloor wat posities. Ik dacht: laten we het eens op slicks gaan proberen", vertelde de Brit. "Op het moment dat ik de pits binnen reed, had ik echter spijt van mijn beslissing. Het was namelijk zeiknat in de pitstraat. Ik ging er vervolgens af in bocht 3, maar kon daarna een goed tempo rijden. Ik zette een paar goede ronden neer en steeg een paar plekken doordat anderen naar binnen kwamen. Het bleek de juiste beslissing om vroeg naar binnen te gaan voor droogweerbanden en ik ben blij dat ik die genomen heb." Robert Kubica werd tweede in de Renault en Felipe Massa bleef zijn teamgenoot voor en pakte de derde plek. Deze spectaculaire race bleek een voorbode voor een fantastisch seizoen, dat pas in de laatste race tussen vier coureurs beslist zou worden.