Eerste F1-wintertest Bahrein: Tijden, zenders en waar live kijken in Nederland

Anderhalve week na de vijfdaagse shakedown in Barcelona is het Formule 1-circus neergestreken in Bahrein, waar de voorbereidingen op het nieuwe seizoen worden vervolgd met een tweetal wintertests. De eerste daarvan staat van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 februari op het programma. De teams krijgen deze week dus drie dagen de tijd om hun nieuwe auto's op het Bahrain International Circuit aan de tand te voelen.

Waar de shakedown in Barcelona achter gesloten deuren plaatsvond, is dat bij de eerste wintertest in Bahrein niet het geval. Pers en toeschouwers zijn welkom op het circuit, er is livetiming en er wordt ook live uitgezonden. De testdagen zijn weliswaar niet in zijn geheel live te volgen via televisie of streamingdiensten, maar waar en wanneer kun je wel inschakelen?

Veelgestelde vragen over de eerste F1-wintertest in Bahrein

Wanneer is de eerste F1-wintertest in Bahrein?

De Formule 1 test deze week drie dagen op het Bahrain International Circuit. De teams en coureurs komen van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 februari 2026 in actie.

Hoe laat beginnen de F1-testdagen in Bahrein?

Voor de eerste F1-wintertest houdt de sport een overzichtelijk schema aan: iedere dag wordt er van 10.00 uur tot en met 19.00 uur lokale tijd getest, met tussendoor een uur pauze. Voor de Nederlandse fans loopt de testdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Waar kan ik de eerste F1-wintertest in Bahrein live kijken?

De eerste F1-wintertest in Bahrein is niet in zijn geheel live te volgen. Wel zendt zowel F1 TV Pro als Viaplay het laatste uur van iedere testdag live uit.

Is de eerste F1-wintertest in Bahrein gratis te zien?

Nee, de eerste F1-wintertest in Bahrein is in Nederland niet live en gratis te zien op televisie. Wel is het laatste uur van de testdag iedere dag gratis te bekijken via de tv-zender Viaplay TV. Verder is na afloop van iedere testdag ook een extra uitzending van de talkshow Shakedown te zien.

Hoe laat begint de uitzending bij Viaplay?

De live-uitzending van Viaplay rondom de eerste F1-wintertest in Bahrein begint iedere dag om 16.00 uur. Het programma duurt tot 17.00 uur, wanneer de testdag net ten einde is gekomen. De talkshow Shakedown wordt iedere testdag uitgezonden van 20.00 uur tot 21.00 uur.

F1-wintertest Bahrein 2026: Waar te zien in Nederland?

Aanbieder Soort verslag Hoe te zien tijden (NL tijd) Viaplay Liveprogramma Shakedown Viaplay-app, tv-kanalen 16.00u - 17.00u 20.00u - 21.00u F1 TV Pro Liveprogramma + extra opties F1 TV Pro-app 16.00u - 17.00u Viaplay TV Liveprogramma Shakedown Via Ziggo, KPN, Odido, Delta 16.00u - 17.00u 20.00u - 21.00u Viaplay TV+ Liveprogramma Via Ziggo, KPN, Odido, Delta 16.00u - 17.00u

F1-wintertest Bahrein 2026 live kijken bij Viaplay

Start uitzending dag 1 : woensdag 11 februari om 16.00 uur

: woensdag 11 februari om 16.00 uur Einde uitzending dag 1: 17.00 uur

Viaplay zendt het laatste uur van de openingsdag van de wintertest in Bahrein live uit via de streamingdienst en Viaplay TV. Allard Kalff en Ernest Knoors verzorgen het commentaar, Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn op locatie om het laatste nieuws te brengen. 's Avonds volgt de talkshow Shakedown, waarin Amber Brantsen, Tom Coronel en Knoors de testdag bespreken.

Start uitzending dag 2 : donderdag 12 februari om 16.00 uur

: donderdag 12 februari om 16.00 uur Einde uitzending dag 2: 17.00 uur

Ook het laatste uur van de tweede testdag wordt live uitgezonden door Viaplay. Opnieuw nemen Allard Kalff en Ernest Knoors het commentaar voor hun rekening, met Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk op locatie. De presentatie van Shakedown is weer in handen van Amber Brantsen, die ditmaal Knoors en Indy Dontje ontvangt.

Start uitzending dag 3 : vrijdag 13 februari om 16.00 uur

: vrijdag 13 februari om 16.00 uur Einde uitzending dag 3: 17.00 uur

Viaplay is er ook op de laatste dag van de Bahrein-test live bij tijdens het laatste uur. Het commentaar wordt verzorgd door Allard Kalff en Jeroen Bleekemolen, terwijl Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk vanuit Bahrein het laatste nieuws brengen. 's Avonds presenteert Amber Brantsen de talkshow Shakedown, waarin Indy Dontje en Kees van de Grint aanschuiven als analisten.

Formule 1 streamen via F1 TV Pro

Met F1 TV Pro krijg je exclusieve toegang tot:

Onboardcamera’s van alle coureurs

Live timing en driver tracker

Teamradio’s en strategische analyses

Meertalig commentaar (Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands)

Directe toegang tot herhalingen en hoogtepunten

Viaplay TV & Viaplay TV+: Andere kijkopties

Naast de app is Viaplay ook via lineaire tv beschikbaar:

Viaplay TV (gratis):

Beschikbaar bij o.a. Ziggo, KPN, Delta, Odido

Live-uitzending tijdens het laatste uur van de testdagen van de eerste F1-wintertest in Bahrein

Viaplay TV+ (premiumkanaal):

Live-uitzending tijdens het laatste uur van de testdagen van de eerste F1-wintertest in Bahrein

Beschikbaar met aanvullend tv-abonnement (€16,99 p/m)

Tijdschema F1-wintertest Bahrein 2026

Testdag Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+3) Woensdag 11 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u Donderdag 12 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u Vrijdag 13 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u

Tip: Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van de F1-wintertest Bahrein 2026?