VIDEO: Eerste F1-training in Canada stilgelegd na crash Zhou

De eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Canada ging vrijdag gewoon op de geplande aanvangstijd van start, maar aanvankelijk mochten de coureurs nog niet de baan op. Door een zware regenbui moest het veld zo'n twintig minuten wachten totdat de uitgang van de pits openging, waarna diverse coureurs zich ook op het nog altijd natte asfalt meldden. Zhou Guanyu was een van hen, maar de Sauber-coureur zou ruim tien minuten na de eerste baanactie voor de eerste rode vlag van de sessie zorgen. Een momentje in bocht vijf zorgde ervoor dat de Chinees tegen de baanafzetting gleed, waarmee hij de linkerflank van zijn bolide beschadigde. Doordat hij op de baan tot stilstand kwam, was de rode vlag noodzakelijk om de Sauber te bergen. Na een onderbreking van ruim vijf minuten is de eerste oefensessie in Montréal overigens alweer op gang gebracht.