In het jaar dat de Formule 1 maar liefst drie keer een bezoek brengt aan de Verenigde Staten, staat er voor het eerst sinds 2015 ook weer een Amerikaan op de grid. Komend weekend is het voor Logan Sargeant dan ook tijd voor zijn eerste thuisrace als F1-coureur en dat gebeurt voor hem meteen op een bijzondere plek. Het Miami International Autodrome, het circuit waar de GP van Miami verreden wordt, bevindt zich namelijk op een half uurtje rijden van zijn geboorteplaats Fort Lauderdale. Tel daar bij op dat Sargeant in zijn carrière in de autosport nog niet eerder voor eigen publiek heeft geracet en je hebt de ingrediënten voor een bijzonder weekend.

"Ik kijk enorm uit naar mijn eerste thuisrace ooit", zegt Sargeant dan ook in zijn voorbeschouwing op de GP van Miami, de vijfde race van het F1-seizoen 2023. De 22-jarige Amerikaan weet echter ook dat hem enkele uitdagingen staan te wachten bij zijn eerste race op Amerikaanse bodem. "Ik verwacht dat het een uitdaging gaat worden door de hitte en het feit dat ik het circuit niet ken, maar ik zit vol energie en motivatie om op de toppen van mijn kunnen te presteren. Het wordt voor mij een heel bijzonder weekend, waar ik enorm van ga genieten."

In goede vorm afgereisd naar Miami

Ook voor Williams is Miami in feite een thuisrace, aangezien het team sinds 2020 in handen is van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. In de eerste editie van de race in 2022 slaagde Alexander Albon erin om twee punten te scoren voor de renstal. Ook de Britse Thai verwacht echter een uitdagend weekend. "Door de hitte en luchtvochtigheid is het een van de fysiek zwaarste circuits, waardoor het voor de coureurs uitdagender is. De lay-out van de baan was ook best lastig, maar hopelijk maakt de nieuwe asfaltlaag voor deze race een verschil", zegt Albon. "Dit jaar is deze race extra bijzonder omdat het de thuisrace van het team en Logan is, dus ik weet zeker dat de sfeer goed gaat zijn en dat we ons kunnen richten op een goede uitvoering."

Die goede uitvoering heeft het team ook nodig in de jacht op WK-punten. Vooralsnog staat Williams op de laatste positie in het kampioenschap met slechts één puntje, al lijkt de FW45 over de potentie te beschikken om op regelmatigere basis te strijden voor een plek in de top-tien. "We komen in goede vorm aan in Miami en we kijken uit naar de uitdagingen van dit snelle, spannende circuit dat tegen de klok in gaat", vertelt head of vehicle performance Dave Robson. "De GP van Miami is een geweldige toevoeging aan de kalender en is de thuisrace van Logan, die hier voor het eerst racet als F1-coureur. Het Amerikaanse publiek gaat Logan veel steun en motivatie geven en we kijken er allemaal naar uit om ze een goede show te geven."