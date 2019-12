Retro: De eerste Formule 1-test van Fernando Alonso

Het is vrijdag exact twintig jaar geleden dat Fernando Alonso zijn debuut maakte aan het stuur van een Formule 1-wagen. Op 13 december 1999 legde de amper 18-jarige Spanjaard meters af in de Minardi M01, aangedreven door een Ford-Cosworth V10.

De jonge snaak uit Oviedo kreeg de test dankzij zijn titel in de Euro Open MoviStar by Nissan, wat later de World Series by Nissan (en vervolgens World Series by Renault) zou worden. Makkelijk kreeg Alonso het niet. De Minardi was niet bepaald de eenvoudigste bolide om te besturen en bovendien regende het in Jerez. Toch liet hij een goede indruk na in een test waar ook Ferrari, Stewart en BAR aan deelnamen. Zijn snelste ronde was slechts een seconde langzamer dan zijn ervaren landgenoot Marc Gené, toen de vaste rijder van Minardi.

In 2000 promoveerde Alonso naar de F3000 met een rol als testrijder bij Benetton. In 2001 zou hij met Minardi ook zijn debuut maken in de Formule 1. De rest is geschiedenis.

De eerste F1-test van Alonso