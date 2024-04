Andrea Kimi Antonelli maakt op 16 april zijn eerste opwachting achter het stuur van een Formule 1-auto. Mercedes heeft volledig testprogramma bedacht voor de jonge coureur, dat begint op de Red Bull Ring met twee testdagen achter het stuur van de W12. Die auto werd tijdens 2021 gebruikt door de Duitse renstal. Het is de eerste, maar zeker niet de laatste keer dat Antonelli dit jaar in een F1-auto te vinden gaat zijn. Dit jaar staan er nog verschillende testdagen op verschillende circuits door heel Europa gepland.

De keuze voor de Red Bull Ring als debuutcircuit voor Antonelli in een F1-auto valt logisch te verklaren. In 2021 reed de toen nog maar 15-jarige rijder zijn eerste meters in de Italiaanse Formule 4 op dat circuit. Destijds waren dat zijn eerste meters in een eenzitter tijdens een officieel raceweekend. Prema wilde eerder het stoeltje aan Antonelli geven, maar vanwege de regels kon dat toen niet. In het kampioenschap moest je als coureurs namelijk minimaal 15 zijn, daags na zijn verjaardag debuteerde hij dus alsnog op het circuit in de Oostenrijkse bergen. Ook vorig jaar in FRECA reed Antonelli in Spielberg, wat - op het slotweekend op Hockenheim na - het slechtste weekend van zijn dominante seizoen werd.

Mercedes heeft nooit officieel een standpunt ingenomen over de toekomst van Antonelli, die dit seizoen is overgestapt van het FRECA naar de Formule 2. Het opgetuigde testprogramma laat echter zien dat de formatie uit Brackley vol vertrouwen is over de toekomst van de maar 18-jarige coureur. Het team geeft aan dat de testdagen voor Antonelli in het kader van 'acclimatisatie' zijn ingericht. Zijn naam wordt al gelinkt aan enkele teams voor een zitje in F1, waaronder Williams en Mercedes.

Zware seizoensstart

De seizoensstart van Antonelli in F2 valt tegen. Zijn werkgever Prema heeft de afgelopen jaren successen geboekt, maar dit jaar heeft de renstal het heel moeilijk. Vooral technische problemen maken het voor de Italiaanse renstal lastig. Ook Antonelli zelf kan de hooggespannen verwachtingen niet nakomen, hij staat na zes races negende in het klassement. In Melbourne werd de weg naar boven weer ingeslagen, want Antonelli werd tweede in de kwalificatie en vierde in de hoofdrace.

Het duurt nog even voordat de opstapklasse naar F1 weer verder racet, het eerste weekend op het programma is in Imola. Bahrein, Jeddah en Melbourne, waar de eerste drie F2-weekenden werden afgewerkt, kende hij nog niet. Dat gaat eveneens de eerste keer voor zijn thuispubliek in F2 zijn.