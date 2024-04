De eerste F1-race van Sergio Pérez: Van droomdebuut tot deceptie

Na enkele jaren in de Britse Formule 3 en het GP2-kampioenschap krijgt Sergio Pérez in 2011 als 21-jarige coureur zijn kans in de Formule 1. De verwachtingen van de Mexicaan zijn hoog, aangezien hij in 2010 is toegevoegd aan de Ferrari Driver Academy. Samen met sponsor Telmex weet Pérez een zitje te bemachtigen bij Sauber F1, waar hij de vervanger is van Nick Heidfeld - die zelf naar Lotus-Renault GP vertrekt. Als rookie komt Pérez naast Kamui Kobayashi te rijden. De Japanner heeft net een volledig seizoen bij Sauber achter de rug en staat dus voor de uitdaging om zich tegen de wat ervarener coureur te bewijzen.

Het decor van Pérez' debuutrace is Albert Park in Australië. De eerste vrije training draait vooral om het opbouwen van een gevoel in de auto, iets wat zich vertaalt in de zeventiende tijd in het veld van tweeëntwintig coureurs. Hij is een seconde langzamer dan teamgenoot Kobayashi, maar aan het einde van de middag zijn de rollen plots omgedraaid. Pérez sluit de eerste dag af op de achtste plaats terwijl Kobayashi met een seconde achterstand op de vijftiende plaats eindigt. "Ik ben blij met het verloop van mijn eerste dag", blikt Pérez tevreden terug op zijn eerste sessies als Formule 1-coureur. "Met name de tweede sessie was echt goed. Ik had geen moeite met het leren van het circuit en het voelde meteen vertrouwd voor mij. Wat betreft de afstelling: we gaan de goede kant op, maar we moeten naar wat wijzigingen voor morgen kijken. Ik heb erg veel vertrouwen in morgen, dat is wat telt."

Zaterdag 26 maart 2011 begint met de derde vrije training, waarin Pérez toch weer tegen een achterstand aankijkt ten opzichte van Kobayashi. De coureur uit Guadalajara laat zich niet uit het veld slaan en bereikt in zijn eerste kwalificatie Q2, maar daar loopt hij tegen hydraulische problemen aan. Het kost hem baantijd en uiteindelijk strandt hij daar dan ook op de dertiende plaats. Kobayashi stoot door tot Q3 om daar tot de negende tijd te komen. Al met al geen verkeerd begin van het seizoen voor Sauber, maar het wordt niet voor niets vaak herhaald: de punten worden op zondag verdeeld.

Sergio Pérez begint goed aan zijn Formule 1-carrière bij Sauber. Foto door: Motorsport Images

Bandenspel

De omstandigheden voor de Grand Prix van Australië zijn prima, al kan met 18 graden buitentemperatuur gesproken worden van wat frissere omstandigheden. Waar de meeste coureurs de race op de nieuwe zachte banden van Pirelli starten, besluit Pérez om een alternatieve strategie te hanteren door op de harde compound te starten. Het is voor alle coureurs wennen aan de Pirelli-banden, die niet zo lang meegaan als gehoopt. Het resulteert in veel vroege pitstops maar Pérez blijft doorrijden op de harde band. Mark Webber, Fernando Alonso en Felipe Massa maken uiteindelijk zelfs drie pitstops in Melbourne, maar slechts één coureur slaagt erin om de race uit te rijden met één bandenwissel: Pérez. De Mexicaan rijdt een strakke race en laat de concurrentie zien dat het wel degelijk mogelijk is om lang door te rijden op een set banden. Uiteindelijk blijkt het niet de snelste strategie te zijn, maar wel een die hem de zevende plaats oplevert.

"Om eerlijk te zijn dachten we nooit dat we een eenstopper konden doen", blikt Pérez terug op zijn debuutrace. "In de briefing hadden we het over twee of drie pitstops, afhankelijk van het verloop van de race. Maar toen reed ik een heel lange stint op de harde band. Iedereen reed op de zachte band, dus ik verloor wat posities. Ik was heel constant, maar toen verloor ik ineens heel veel. Dus toen maakte ik een pitstop."

Hij vervolgt zijn weg op de zachte band, de zogenaamde 'options' destijds, en 'dacht dat dat voor tien tot vijftien ronden' zou zijn. "Dus ik pushte echt. Ik had Vettel lange tijd voor me rijden, dus dat kostte me de zesde positie ten koste van Button omdat ik zo'n acht tienden [van een seconde per ronde] verloor. Toen hij voor me reed, probeerde ik veel te sparen omdat mijn voorbanden eraan gingen door achter hem te rijden. Hij maakte een pitstop, ik haalde hem in en toen begon ik de banden best goed te managen. Ik ging niet tot de limiet en toch waren mijn banden drie of vier tienden verwijderd van wat ik kon doen. Ik ben heel blij voor het team, het was een geweldige dag voor hen, voor Kamui en voor mezelf. Ik ben erg trots op ze."

"Het was echt mooi, het is een droomstart voor mij om in de punten te eindigen en zo'n goede race te rijden met een goede strategie", vervolgt Pérez. "Alles verliep soepel. Het is een debuut dat ik me voor altijd zal herinneren." Aan dat laatste is niks gelogen, al is dat dan in negatieve zin. Na de race worden beide Sauber-coureurs uit het resultaat geschrapt omdat de achtervleugels niet aan het technisch reglement voldoen. Sauber gaat in beroep en technisch directeur James Key benadrukt dat zij er geen prestatievoordeel uit haalden, maar de diskwalificatie blijft staan.

Pérez' droomdebuut mondt uit in een deceptie, maar het is de start van een veelbelovende en lange carrière in de Formule 1.