Er zijn maar weinig coureurs die de Formule 1 betreden met een cv dat in de juniorklassen zo goed gevuld is als dat van Nico Hülkenberg. Eind 2009 wordt de Duitser aangekondigd als een van de twee racecoureurs van Williams voor 2010, het team waar hij dan al drie jaar test- en reservecoureur voor is. Die werkzaamheden combineert hij in 2007 en 2008 met een campagne in de Euroseries Formule 3, met elf zeges, een derde plek in het eindklassement én een titel als opbrengt. In 2009 volgt een jaartje GP2 Series, waarin hij het veld opnieuw op een hoop rijdt. Met 100 punten - 25 meer dan naaste achtervolger Vitaly Petrov - wordt Hülkenberg ook in deze klasse kampioen.

Eerder heeft Hülkenberg al kampioenschappen behaald in de Duitse Formule BMW en de A1 Grand Prix, de klasse voor landenteams. Met vier titels in vijf jaar op zak zet hij op 22-jarige leeftijd de stap naar de Formule 1. De in F1 onervaren Hülkenberg wordt door Williams aan de zijde van Rubens Barrichello gezet. Het contrast kan haast niet groter, aangezien de Braziliaan op dat moment nog de coureur is die de meeste races heeft gereden in de koningsklasse. Na de toch ietwat tegenvallende zevende plaats in het constructeurskampioenschap moet deze combinatie van jong talent en ervaring voor beterschap zorgen bij Williams.

Kostbare les

Na vijf wintertests staat Hülkenberg op 12 maart 2010 voor het eerst aan de start van een F1-training. Hij is ook niet de enige voor wie dat geldt. Met HRT, Lotus en Virgin staan er drie nieuwe teams op de grid en in de personen van Petrov, Lucas di Grassi, Bruno Senna en Karun Chandhok zijn er nog vier debutanten in Bahrein. Van dit gezelschap blijkt Hülkenberg op vrijdag in ieder geval ruimschoots de snelste. In de eerste training is hij twaalfde, later op de dag volgt zelfs een knappe zesde plek in VT2. Toch trekt de coureur uit Emmerik dan nog geen conclusies. "Het is nog steeds heel moeilijk om een beeld te krijgen van waar iedereen op competitief gebied staat, maar ik ben tevreden dat we een relatief goede dag hadden en alles hebben gedaan wat we wilden doen", verklaart hij na de oefensessies.

Nico Hülkenberg hoopte op Q3 en punten, maar bereikte beide doelstellingen niet. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Op zaterdag staat de eerste F1-kwalificatie op het programma voor Hülkenberg. Zijn doel voor de belangrijke sessie is duidelijk: "We willen Q3 halen en het weekend afsluiten met wat punten." Op het Bahrain International Circuit wordt die doelstelling echter niet behaald. Hülkenberg overleeft Q1, maar hij slaagt er niet in om door te dringen tot Q3. In het tweede segment klokt hij de dertiende tijd, waardoor hij twee plaatsen achter teamgenoot Barrichello staat. "Ik hoopte meer te bereiken in mijn eerste kwalificatie", erkent hij na afloop dan ook, om vervolgens aan te geven dat de auto niet perfect was afgesteld en dat hij zelf ook geen perfecte ronde reed. "Zoals verwacht is die combinatie heel kostbaar in F1 en dus drongen we niet door tot Q3."

Kansloos met schade door vroege spin

De punten worden echter op zondag verdeeld en daar heeft Hülkenberg vanaf de dertiende startpositie ook alle zicht op in zijn debuutrace in Bahrein. Toch wordt hij al vroeg in de race gedwongen om een puntenfinish uit zijn hoofd te zetten: in de derde ronde spint Hülkenberg en hij mag van geluk spreken dat zijn Williams niet ernstig beschadigd raakt bij de klap over de kerbstones. Hij vervolgt zijn weg, maar aan de finish resteert een veertiende plek met één ronde achterstand op winnaar Fernando Alonso.

Echt tevreden met zijn eerste F1-optreden is Hülkenberg dan ook niet. "Het was een zwaar een moeilijk debuut voor mij. Bij de start moest ik al uitwijken om een crash in bocht 2 te voorkomen, waardoor ik wat plekken verloor. Enkele ronden later spinde ik in bocht 6", analyseert hij, om daarna aan te geven dat hij in het duister tast over de oorzaak. "Ik sprong over de kerbs en heb de auto daarbij misschien beschadigd, want de rest van de voor mij lange en eenzame middag was de auto moeilijk te besturen." Het verhaal van de schade wordt bevestigd door technisch directeur Sam Michael. "Nico had schade na zijn vroege spin, dus hij heeft de race gebruikt om de banden onder de knie te krijgen."

Op basis van de trainingen en de long runs heeft Hülkenberg echter vertrouwen met het oog op de daaropvolgende races. Dat leidt in Australië helaas niet tot een goed resultaat, maar in Maleisië volgt met P10 zijn eerste puntenfinish. In de tweede seizoenshelft begint het beter te lopen bij Hülkenberg, die in totaal nog zes keer in de punten eindigt - met de zesde plek in Hongarije als beste resultaat. Het hoogtepunt van zijn debuutseizoen volgt echter in Brazilië, waar hij in wisselende weersomstandigheden verrast door pole-position te pakken. Anno 2024 is dat nog altijd de enige pole die Hülkenberg, die eind dit jaar Haas verruilt voor Sauber, achter zijn naam heeft staan als F1-coureur.