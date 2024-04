De eerste F1-race van George Russell: Debuut wordt testsessie

Na een raketstart in de karts maakt George Russell ook snel indruk in de formulewagens. In 2017 is dat reden genoeg voor Mercedes om de 19-jarige Brit toe te voegen aan het Young Driver Programme, samen met Esteban Ocon en Pascal Wehrlein. "George heeft ongelofelijke vorm getoond in de juniorklassen en we houden hem al een tijdje goed in de gaten", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff na die aanstelling. "Het is nog vroeg in zijn carrière, maar we zien veel potentie in hem." Het Mercedes-programma lijkt Russell een extra steun in de rug te geven, want in 2017 kroont hij zich tot GP3-kampioen en een jaar later verovert hij meteen de Formule 2-titel.

Mercedes kan vanaf dat moment niet meer om het Britse talent heen en weet dat het een plek in de Formule 1 moet zoeken. Lewis Hamilton ligt voor de langere termijn vast terwijl Valtteri Bottas een betrouwbare tweede coureur is, waardoor Mercedes nog geen noodzaak voelt om Russell meteen in het diepe te gooien bij het topteam. In plaats daarvan komt er een deal met Williams, waardoor Russell een zitje krijgt bij het Britse team dat de laatste jaren worstelt om weer mee te doen aan de top. Russell krijgt als rookie een zeer ervaren teamgenoot in de vorm van Robert Kubica, die juist een indrukwekkende comeback maakt na zijn zware rallycrash in 2011. "Het is een enorme eer om voor een team met het prestige en erfgoed van Williams te rijden", aldus Russell na de aankondiging. "De Formule 1 is al mijn hele leven een droom. Het voelt onwerkelijk dat ik nu op de grid zal staan, naast coureurs die ik al jaren bewonder."

Terwijl Mercedes de Formule 1 domineert, gaat het bij Williams een stuk slechter. In aanloop naar het seizoen 2019 loopt het team vertraging op bij de productie van de FW42. De eerste twee testdagen in Barcelona ontbreekt de Williams ook op de baan en zo gaat er veel kostbare tijd om data te verzamelen verloren. Uiteindelijk komt de FW42 wel in actie tijdens de testdagen, maar met slechts een kwart van de totale tijd ten opzichte van de concurrentie.

Het eerste F1-weekend van George Russell was er een om snel te vergeten. Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images

Testsessies

Het resultaat? Een auto die ondermaats presteert en Russell en Kubica weten dat hen een zwaar seizoen te wachten staat. In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië 2019 staan Kubica en Russell stijf onderaan, met een ruime achterstand van respectievelijk 4,3 en 5,1 seconden achterstand. Op vrijdagmiddag is de Brit juist sneller dan de Pool, maar opnieuw vormen zij de hekkensluiters op 3,8 en 4 seconden. Ook op zaterdag ziet de situatie er somber uit voor de Williams-coureurs. Weer komen zij niet in de buurt van de tijden van de concurrentie in de derde vrije training. Russell slaagt er wel in om zijn teamgenoot te verslaan in de kwalificatie, maar op 1,4 seconde van de nummer achttien in de kwalificatie valt er weinig te juichen in de garage.

De snelheid is het hele weekend al ver te zoeken en in de race is dat niet anders. Wie de data van racewinnaar Valtteri Bottas en Russell naast elkaar legt, ziet dat het verschil in rondetijden enorm is. Bottas gaat op de zachte band van start en rijdt rondetijden in de 1.27 tot 1.29 terwijl Russell op de mediumbanden tussen de 1.31 en 1.33 rijdt. Het eindresultaat daarvan is dat Russell niemand op snelheid kan inhalen en hij bij zijn F1-debuut als zestiende over de finish komt – op twee ronden achterstand van Bottas. Kubica kent een nog moeizamere middag en loopt zelfs drie ronden achterstand op.

Russell is blij dat hij zonder problemen zijn eerste F1-race heeft volbracht en hij voelt zich fysiek in orde, maar: “Het is natuurlijk teleurstellend dat we zo ver achterliggen”, blikt hij terug op de Grand Prix van Australië. “Vanuit persoonlijk oogpunt kun je jezelf alleen met je teamgenoot vergelijken. Ik vind het natuurlijk niet erg om die strijd te winnen, maar uiteindelijk wil ik niet met hem om de laatste plaats hoeven vechten. We moeten hard werken om dit recht te zetten.”

Wel geniet Russell van zijn eigen prestatie op zaterdag. “Dat was echt een geweldige dag voor mij”, stelt de Mercedes-belofte. “Ik heb het circuit met geheven hoofd verlaten. We wisten wat ons te wachten stond [in de race]. Het was geen eerlijk gevecht met Robert omdat hij sinds de start wat schade had. Het was voor ons een kwestie van de finish halen en zoveel mogelijk leren. We moeten deze [weekenden] gewoon als testsessies beschouwen omdat we zo ver achterliggen. We moeten het zien te begrijpen en proberen te zien wat er wel en niet werkt, want nu is het niet echt logisch om alles te proberen te optimaliseren als je zo veel snelheid tekortkomt.”

Het debuutjaar van Russell loopt uit op een ramp, al is dat grotendeels te wijten aan de tegenvallende prestaties van zijn auto. Kubica pakt één punt in 2019, Russell scoort er geen. Hij blijft wel indruk maken en de positie van Bottas binnen Mercedes begint te wankelen. In 2022 maakt hij zijn opwachting bij het topteam, al is de timing niet opperbest aangezien ook zij nu beginnen te worstelen door de nieuwe technische regels.