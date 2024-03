Economie Las Vegas krijgt grote impuls door eerste F1-race sinds 1982

De Formule 1 keerde in 2023 na 41 jaar afwezigheid terug in Las Vegas. Ditmaal werd niet de parkeerplaats van casinohotel Caesars Palace gebruikt, maar een zes kilometer lang stratencircuit dat deels over The Strip liep. Mede daardoor ging de Grand Prix van Las Vegas gepaard met de nodige overlast voor omwonenden, iets waar Liberty Media-CEO Greg Maffei zich voorafgaand aan het raceweekend al voor verontschuldigde. Ondanks de ontwrichting in de stad heeft het evenement wel een grote financiële impact gehad, zo is duidelijk geworden uit een rapport van Clark County. Dat is het graafschap waar Las Vegas onderdeel van is.

In het rapport meldt Clark County dat de komst van de Formule 1 en de Grand Prix van Las Vegas een totale economische impact van bijna anderhalf miljard dollar - bijna 1,4 miljard euro - heeft gehad. Meer dan de helft daarvan, zo'n 884 miljoen dollar, wordt toegeschreven aan bezoekers van het raceweekend. Zonder de tickets meegerekend gaven ze gemiddeld ongeveer 4100 dollar per persoon uit, 3,6 keer zoveel als een gemiddelde bezoeker van Las Vegas. De economische impact rond infrastructuur en het organiseren van de Grand Prix liep op tot 587 miljoen dollar, waarbij de organisatie van de race 88 miljoen dollar investeerde in de publieke infrastructuur. De GP van Las Vegas leverde in totaal ruim 7.000 banen op met in totaal 52 miljoen dollar aan uitbetaalde lonen. Tot slot bracht het evenement ook 77 miljoen dollar aan belastingen op.

In 1981 en 1982 bracht de Formule 1 al eens bezoekjes aan Las Vegas, maar de Caesars Palace Grand Prix werd geen succes. Onder het bewind van Liberty Media heeft de koningsklasse echter aan populariteit gewonnen in de Verenigde Staten, wat naast de Amerikaanse GP op Circuit of the Americas en de GP van Miami leidde tot een derde race op Amerikaans grondgebied. De Formule 1 is zelf promotor van de GP van Las Vegas, dat tot en met 2025 een plekje op de kalender heeft gekregen. Dit jaar staat de race als twee na laatste Grand Prix van het jaar gepland voor zaterdag 23 november, al kunnen de Nederlandse kijkers vanwege het tijdsverschil op zondagochtend inschakelen.