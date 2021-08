Eerste F1-podium voor Russell: “Manier waarop maakt niet uit”

De laatste podiumplaats van Williams dateerde van de Azerbeidzjaanse Grand Prix van 2017. Destijds stond nieuwkomer Lance Stroll voor het team op het podium na een knotsgekke race. Van de Belgische Grand Prix van 2021 kan ook gezegd worden dat die een uiterst curieus verloop kende: eerst werd de start met 25 minuten uitgesteld vanwege de hevige regenval, daarna volgden twee formatieronden en een code rood. Bijna drie uur later werd vervolgens pas het sein gegeven dat de race van start zou gaan, maar na drie ronden achter de safety car keerden de coureurs terug in de pits. Dat betekende ook meteen het einde van de in afstand gemeten kortste Formule 1-race ooit.

Eindelijk beloning voor 'geweldige kwalificatie'

Een van de grootste winnaars is daardoor George Russell. De Brit mocht na zijn sensationele kwalificatie als tweede starten. Die positie nam hij op het podium ook in, nadat het veld geen moment werd losgelaten om vrij te racen. Niet de mooist mogelijke manier om je eerste podium te halen, maar daar heeft Russell geen boodschap aan: “De manier waarop maakt niet uit”, vertelde hij na afloop van de race. Het verloop van de race betekende dat de uitslag bijna een kopie was van die van de kwalificatie, met uitzondering van enkele ingeloste gridstraffen en het incident van Sergio Perez. De kwalificatie was op Spa dus van doorslaggevend belang en daar sloeg Russell, zoals wel vaker dit jaar, zijn slag.

“We worden niet vaak beloond voor geweldige kwalificaties, maar dat is vandaag zeker het geval”, stelt Russell, die evenals mede-podiumfinishers Max Verstappen en Lewis Hamilton medelijden heeft met de verkleumde toeschouwers op Spa-Francorchamps. “Het spijt me enorm voor alle fans en hun steun door hier de hele dag te blijven was geweldig. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en het is enorm zonde dat we deze race niet van start konden laten gaan. Vanuit mijn perspectief en die van het team is dit echter een geweldig resultaat.”

Podium forse opsteker voor Williams

Na ruim tweeënhalf jaar zonder puntenfinish in dienst van Williams heeft Russell nu in twee opeenvolgende races punten gescoord. De Britse renstal kende een lastige periode waarin het povere auto’s bouwde en kampte met financiële problemen. De weg omhoog werd vorig seizoen al gevonden en dit jaar volgt de bevestiging. “Het hele team verdient dit, want er is de laatste jaren zo hard gewerkt en er is nooit echt een tastbare beloning voor geweest”, aldus Russell, die nu dertien punten heeft verzameld in 2021. “Zaterdag hebben we spijkers met koppen geslagen en nu staan we hier op het podium. Ik kan je vertellen dat ik dat dit jaar niet had verwacht, dat staat vast.”