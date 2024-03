VIDEO: Eerste F1-kwalificatie in 2024 is begonnen! Kan Verstappen het waarmaken?

Voordat het Formule 1-geweld in Bahrein losbarstte, is Red Bull al als topfavoriet bestempeld. Het weekend zover doet echter anders vermoeden. In geen van de drie oefensessies was een van de coureurs de snelste. Dat was een verrassing voor nagenoeg de hele paddock, al is de verwachting dat Red Bull de kaarten nog tegen de borst houdt. Dat kan in de kwalificatie echt niet meer, dus de gashendel moet vol opengedraaid worden.

De eerste snelle ronden laten zien dat met name Max Verstappen de stap weet te zetten, maar de Ferrari van Carlos Sainz zit er bijzonder goed bij. De Spanjaard is voorlopig de snelste.