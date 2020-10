Eerste F1 Grand Prix van Vietnam officieel geschrapt

De Formule 1 zou dit jaar voor het eerst naar Vietnam afreizen, waar in de broeierige hoofdstad Hanoi een nieuw semi-stratencircuit werd aangelegd. De nieuwe race was een van de paradepaardjes van F1-eigenaar Liberty Media, maar door het uitbreken van het coronavirus kwamen zowat alle Formule 1-races buiten Europa en het Midden-Oosten op de helling te staan.

Op de aangepaste F1-kalender kregen gelegenheidsraces in onder meer Portugal, Turkije en Mugello een plaats, maar van de race in Vietnam was er geen spoor. Toch bleef een officiële aankondiging dat de eerste editie van de race in Hanoi was geschrapt uit. Vermoedelijk wilde de Formule 1 om contractuele redenen zelf de race niet schrappen, maar door Hanoi uit te stellen en uiteindelijk geen plaats op de kalender te geven had de organisatie geen andere keuze dan zelf de stekker eruit te trekken.

“Dit was een extreem moeilijke, maar nodige beslissing gezien de voortdurende onzekerheid veroorzaakt door de coronavirus pandemie”, liet de organisatie vrijdag op sociale media weten.

Over een editie voor 2021 wordt met geen woord gerept. De intentie is om de wedstrijd wel op de kalender te krijgen, maar het einde van de pandemie is nog niet in zicht. Afscheidnemend Formule 1-CEO Chase Carey stelde dat de geplande kalender voor 2021 binnenkort zal worden voorgesteld. De oorspronkelijke datum voor Hanoi was 5 april.

