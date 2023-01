Eerste F1-auto van Michael Schumacher gaat onder de hamer

Michael Schumacher nam in 2012 afscheid van de Formule 1 als de (tot dan toe) succesvolste coureur aller tijden. Hij zwaaide af met zeven wereldtitels, die hij behaalde in dienst van Ferrari en Benetton. Voor die teams won de Duitser in totaal ook 91 Grands Prix. Voordat Schumacher bij Benetton begon aan zijn eerste succesvolle periode, maakte hij tijdens de Belgische Grand Prix van 1991 zijn debuut namens Jordan. Dat nieuwe F1-team had toentertijd een vervanger nodig voor Bertrand Gachot, die werd opgepakt nadat hij tijdens een verkeersruzie traangas had gebruikt en daarvoor een celstraf van 18 maanden kreeg opgelegd.

In de zoektocht naar een vervanger kwam Jordan dus uit bij Schumacher, die op dat moment nog in sportscars reed voor Mercedes. Na slechts één korte test op Silverstone werd hij in het diepe gegooid op Spa-Francorchamps, een circuit waar hij nog nooit had gereden. Zijn eerste training in België trapte Schumacher nog af in de Jordan 191 met chassisnummer 5, waarin hij ruimschoots sneller was dan teamgenoot Andrea de Cesaris. De Italiaan reed aanvankelijk met chassisnummer 6, maar stapte over naar de T-car. Vervolgens werd Schumacher na een technisch probleem in de 191/6 gezet voor het restant van de eerste training. Later in het weekend keerde Schumacher terug in de 191/5 en stapte De Cesaris weer in chassisnummer 6, waarmee hij tijdens de Belgische GP vanaf tweede positie zou uitvallen met nog twee ronden te gaan.

Die Jordan 191/6 wordt op 2 februari door veilinghuis Bonhams geveild in Parijs. De bolide is nog altijd in zeer goede staat en heeft een werkende Ford HB-motor die het team in 1991 gebruikte. Na het F1-seizoen 1991 is de auto diverse keren van eigenaar gewisseld. Zo werd Didier Siruge in 2005 de eigenaar van de bolide, waarmee hij diverse races in de Boss GP heeft gereden en present was op het Goodwood Festival of Speed. De huidige eigenaar heeft de auto sinds 2020 in bezit en sindsdien is er in ieder geval nog één keer mee gereden. In juli 2021 stapten Mick Schumacher en Karun Chandhok op Silverstone in de Jordan 191/6 ter ere van het dertigjarig jubileum van Michael Schumachers F1-debuut. Bonhams verwacht dat de bolide in Parijs voor tussen de 1,4 en 2 miljoen euro wordt afgehamerd.