Iconische eerste F1-bolide Michael Schumacher wordt geveild

Binnenkort wordt er een stuk Formule 1-geschiedenis geveild. De Jordan 191 waarin Michael Schumacher zijn eerste meters in een officiële F1-training op Spa-Francorchamps in 1991 reed, gaat onder de hamer. DK Engineering - een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van unieke auto's en tevens actief is in het World Endurance Championship - heeft de bolide in beheer en biedt deze te koop aan.

Jordan heeft in 1991 meerdere chassis' gebruikt, maar in #6 maakte Schumacher zijn eerste meters. Het chassis werd een race daarvoor voor het eerst in gebruik genomen door teamgenoot Andrea de Cesaris. Ook na de eerste training nam de Italiaan plaats in dit chassis. Het weekend in de Belgische Ardennen was direct de enige keer dat het chassis echt in gebruik werd genomen, want nadien fungeerde het als een reserve in het geval als een coureur de oorspronkelijke beschadigde. De auto is voorzien van een de oorspronkelijke Ford HBA V8-krachtbron en de ophanging is nog in de originele staat.

De Jordan 191 staat onder kenners bekend als een van de mooiste F1-auto's aller tijden. Het groen-blauw in combinatie met de kenmerkende logo's van 7-up en de witte achtervleugel, zorgen voor een herkenbare kleurstelling op de bolide. DK Engineering heeft geen verwachte prijs op de site staan, maar de auto met chassis #5 - het chassis waar Schumacher zijn eerste race in reed - is meerdere malen geveild. Bij de laatste verkoop in 2023 leverde die auto 1,4 miljoen euro op. Een exacte datum voor de verkoop is ook nog niet vastgesteld.

Unieke rit Mick Schumacher

Wat deze versie mogelijk duurder maakt, is dat de zoon van Michael Schumacher - Mick Schumacher - in 2021 nog met precies deze bolide over het circuit van Silverstone reed. Destijds was het precies dertig jaar geleden dat zijn vader voor het eerst een test afwerkte in de Jordan.