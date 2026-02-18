De eerste dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers
Aston Martin dreigt nog verder achterop te raken, Mercedes is weer snel en een nieuwkomer draait lekker mee. Dit zijn de belangrijkste statistieken van de eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
De tweede wintertest van de Formule 1 is gestart. Opnieuw staat het Bahrain International Circuit in het teken van testkilometers, data, rondetijden, maar vooral giswerk. Wie heeft nou eigenlijk de beste auto?
Het aantal kilometers per team
|team
|coureur(s)
|totaal aantal ronden
|
aantal kilometers
|Mercedes
|
Antonelli
Russell
|145
|785
|Racing Bulls
|
Lindblad
Lawson
|136
|736
|McLaren
|
Norris
Piastri
|124
|671
|Alpine
|
Gasly
Colapinto
|121
|655
|Audi
|
Hülkenberg
Bortoleto
|120
|649
|Ferrari
|
Leclerc
Hamilton
|114
|617
|Williams
|
Albon
Sainz
|110
|595
|Haas
|
Ocon
Bearman
|107
|579
|Red Bull
|Hadjar
|66
|357
|Cadillac
|
Pérez
Bottas
|59
|319
|Aston Martin
|
Alonso
Stroll
|54
|292
Arvid Lindblad en LIam Lawson hadden een productieve dag bij Racing Bulls.
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Het aantal kilometers per motor
|Motor
|team(s)
|Totaal aantal ronden
|aantal kilometers
|Gemiddeld aantal km
per team
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|500
|2.706
|676
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|280
|1.515
|505
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|202
|1.093
|546
|Audi
|Audi
|120
|649
|649
|Honda
|Aston Martin
|54
|292
|292
De snelste tijden van de eerste testdag van week twee
|P
|Coureur
|team
|ronden
|tijd
|verschil
|1
|Russell
|Mercedes
|76
|1.33.459
|2
|Piastri
|McLaren
|70
|1.33.469
|+0.010
|3
|Leclerc
|Ferrari
|70
|1.33.739
|+0.280
|4
|Norris
|McLaren
|54
|1.34.052
|+0.593
|5
|Antonelli
|Mercedes
|69
|1.34.158
|+0.699
|6
|Hadjar
|Red Bull
|66
|1.34.260
|+0.801
|7
|Hamilton
|Ferrari
|44
|1.34.299
|+0.840
|8
|Sainz
|Williams
|55
|1.35.113
|+1.654
|9
|Colapinto
|Alpine
|60
|1.35.254
|+1.795
|10
|Bortoleto
|Audi
|71
|
1.35.263
|+1.804
|11
|Albon
|Williams
|55
|1.35.690
|+2.231
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|61
|1.35.753
|+2.294
|13
|Bearman
|Haas
|42
|1.35.778
|+2.319
|14
|Gasly
|Alpine
|61
|1.35.898
|+2.439
|15
|Stroll
|Aston Martin
|26
|1.35.974
|+2.515
|16
|Ocon
|Haas
|65
|1.36.418
|+2.959
|17
|Alonso
|Aston Martin
|28
|1.36.536
|+3.077
|18
|Hülkenberg
|Audi
|49
|1.36.741
|+3.282
|19
|Lindblad
|Racing Bulls
|75
|1.36.769
|+3.310
|20
|Bottas
|Cadillac
|35
|1.36.798
|+3.339
|21
|Pérez
|Cadillac
|24
|1.38.191
|+4.732
Lance Stroll veroorzaakte de enige echte rode vlag van de dag toen hij van de baan raakte.
Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Overzicht van de rode vlaggen
|auto
|coureur
|tijd
|Reden
|-
|-
|11.55u
|Test FIA
|Aston Martin
|Stroll
|13.59u
|Van de baan gespind
|-
|-
|16.55u
|Test FIA
Deel of bewaar dit artikel
