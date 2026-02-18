Overslaan naar hoofdinhoud

Statistieken
Formule 1 Wintertest Bahrein II

De eerste dag van de tweede F1-testweek in Bahrein in cijfers

Aston Martin dreigt nog verder achterop te raken, Mercedes is weer snel en een nieuwkomer draait lekker mee. Dit zijn de belangrijkste statistieken van de eerste dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein.

Mike Mulder
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De tweede wintertest van de Formule 1 is gestart. Opnieuw staat het Bahrain International Circuit in het teken van testkilometers, data, rondetijden, maar vooral giswerk. Wie heeft nou eigenlijk de beste auto?

Lees ook:

Het aantal kilometers per team

team coureur(s) totaal aantal ronden

aantal kilometers
Mercedes

Antonelli

Russell

 145 785
Racing Bulls

Lindblad

Lawson

 136 736
McLaren

Norris

Piastri

 124 671
Alpine

Gasly

Colapinto

 121 655
Audi

Hülkenberg

Bortoleto

 120 649
Ferrari

Leclerc

Hamilton

 114 617
Williams

Albon

Sainz

 110 595
Haas

Ocon

Bearman

 107 579
Red Bull Hadjar 66 357
Cadillac

Pérez

Bottas

 59 319
Aston Martin

Alonso

Stroll

 54 292
Arvid Lindblad en LIam Lawson hadden een productieve dag bij Racing Bulls.

Arvid Lindblad en LIam Lawson hadden een productieve dag bij Racing Bulls.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Het aantal kilometers per motor

Motor team(s) Totaal aantal ronden aantal kilometers Gemiddeld aantal km
per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 500 2.706 676
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 280 1.515 505
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 202 1.093 546
Audi Audi 120 649 649
Honda Aston Martin 54 292 292

De snelste tijden van de eerste testdag van week twee

P Coureur team ronden tijd verschil
1 Russell Mercedes 76 1.33.459  
2 Piastri McLaren 70 1.33.469 +0.010
3 Leclerc Ferrari 70 1.33.739 +0.280
4 Norris McLaren 54 1.34.052 +0.593
5 Antonelli Mercedes 69 1.34.158 +0.699
6 Hadjar Red Bull 66 1.34.260 +0.801
7 Hamilton Ferrari 44 1.34.299 +0.840
8 Sainz Williams 55 1.35.113 +1.654
9 Colapinto Alpine 60 1.35.254 +1.795
10 Bortoleto Audi 71

1.35.263

 +1.804
11 Albon Williams 55 1.35.690 +2.231
12 Lawson Racing Bulls 61 1.35.753 +2.294
13 Bearman Haas 42 1.35.778 +2.319
14 Gasly Alpine 61 1.35.898 +2.439
15 Stroll Aston Martin 26 1.35.974 +2.515
16 Ocon Haas 65 1.36.418 +2.959
17 Alonso Aston Martin 28 1.36.536 +3.077
18 Hülkenberg Audi 49 1.36.741 +3.282
19 Lindblad Racing Bulls 75 1.36.769 +3.310
20 Bottas Cadillac 35 1.36.798 +3.339
21 Pérez Cadillac 24 1.38.191 +4.732
Lance Stroll veroorzaakte de enige echte rode vlag van de dag toen hij van de baan raakte.

Lance Stroll veroorzaakte de enige echte rode vlag van de dag toen hij van de baan raakte.

Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Overzicht van de rode vlaggen

auto coureur tijd Reden
- - 11.55u Test FIA
Aston Martin Stroll 13.59u Van de baan gespind
- - 16.55u Test FIA

 

