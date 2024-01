Het voormalige Formule 1-team AlphaTauri - nu Visa CashApp RB - is bezig met een driedaagse test op het circuit van Imola met de twee jaar oude AT03. Voor de coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo een ideale gelegenheid om weer te wennen aan de F1-wagens met grondeffect. Het is voor beide heren de start van een intensief trainingsprogramma voorafgaand aan het aankomende seizoen, waarin met een recordaantal van 24 races een zwaar jaar staat te wachten.

Het testen op Imola verliep op de eerste dag niet helemaal vlekkeloos. De Italiaanse renstal wilde graag vroeg in de ochtend de AT03 het asfalt opsturen, maar vanwege de kou was dat niet mogelijk. Het asfalt was zelfs in de eerste uren nog bevroren. Nadat de dooi intrad kreeg Tsunoda groen licht om de wagen de pitbox uit te sturen. De Japanner reed zijn eerste meters met full wets om af te tasten hoe glad het was, waarna er slicks onder de auto werden geschroefd. Daniel Ricciardo mocht in de middag achter het stuur kruipen om zo zijn eerste meters van 2024 in een Formule 1-auto te maken.

De schijnwerpers zijn komend jaar veel gericht op het team uit Faenza. De Italianen kenden vorig jaar een seizoen wat diep in de achterhoede begon, waarna zij zich op wisten te werken tot de achtste plek in het constructeurskampioenschap. Op het gebied van coureurs was het onrustig, er zijn in een jaar zelfs vier rijders achter het stuur van de auto gekropen. Na het seizoen ging teambaas Franz Tost met pensioen en zijn positie is overgenomen door Laurent Mekies. Het is voor Mekies de eerste keer dat hij de eindverantwoordelijke voor bij een F1-team is. Het gaat interessant worden of de Fransman de renstal naar voren weet te krijgen.

Het is een bijzonder jaar qua testmogelijkheden voor de F1-teams. In de regels van de FIA staat dat privétests alleen mogen plaatsvinden met een auto ouder dan twee jaar, waardoor de eerste grondeffectauto's sinds 1 januari ook gebruikt mogen worden. De AT03 is daar een voorbeeld van, waardoor Tsunoda en Ricciardo alweer geproefd hebben van het rijden met een auto met grondeffect. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat meerdere teams met een twee jaar oude bolide in actie gaan komen.