Formule 1 GP van Qatar

"Een signaal aan de paddock" – McLarens theorie over Mercedes' indrukwekkende tempo in Qatar

Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella geeft Mercedes een waarschuwing af die veel verder gaat dan de Grand Prix van Qatar, door te laten zien welke niveaus van downforce haalbaar zijn onder het huidige reglement

Ronald Vording

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 08:36

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Hoewel al voor het raceweekend duidelijk was dat het Lusail International Circuit Mercedes goed zou liggen, zijn meerdere Formule 1-rivalen toch onder de indruk van de mate waarin het team domineert.

Kimi Antonelli was de snelste in alle vrije trainingen, waarna George Russell het in de kwalificatie overnam met pole-position. McLaren, de naaste belager, stond al op bijna een halve seconde.

McLaren-teambaas Andrea Stella ziet het als een waarschuwing voor waartoe Mercedes in staat is wanneer het team het volledige potentieel weet te benutten van het omvangrijke updatepakket dat in Maleisië werd geïntroduceerd.

"Hoewel we op de verschillende circuits, lay-outs en banen die we de laatste tijd hebben bezocht wat schommelingen in competitiviteit hebben gezien, denk ik dat dit circuit heel duidelijk de auto beloont met de meeste downforce in de middensnelle en snelle bochten", zei Stella tegen media, waaronder Motorsport.com.

"Ik zou zelfs zeggen dat Mercedes hiermee een signaal afgeeft aan de hele paddock over hoeveel downforce je uit dit reglement kunt halen. En dat signaal komt bij ons allemaal binnen.

"Maar tegelijk is het, als je naar meerdere circuits kijkt, duidelijk dat het benutten van de auto en de mogelijkheid om hem in een breed venster te laten werken ook belangrijk zijn."

Dat laatste is volgens Stella zelfs cruciaal. Het verklaart volgens hem waarom Mercedes niet overal het volledige potentieel van de Maleisië-update heeft kunnen aanboren. De Italiaan wijst erop dat de omstandigheden in Qatar ideaal zijn om de piekprestatie uit de W17 te halen.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ik zou zeggen dat Mercedes de auto lijkt te hebben die de meeste downforce levert. En het lijkt erop dat ze hier in staat zijn om een deel van de beperkingen waar ze zelf over spraken, rond het werkvenster, te beperken.

"Dat komt waarschijnlijk doordat deze baan heel vlak is en je gewoon met een heel stijve afstelling kunt rijden, waardoor je vensters voor de rijhoogte beperkt worden. Het is dus volgens mij een circuit dat heel erg gevoelig is voor downforce, maar ook een circuit dat je hulpmiddelen geeft om de auto in zijn ideale bereik te laten werken.

"En er is hier niet veel lage snelheid, zoals we dat wel hadden in Vegas, Baku en op sommige circuits die beslist heel snel zijn, maar ook heel anders dan de snelle, vloeiende [baan in] Qatar."

George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Juist die factoren maken Mercedes zo beangstigend snel in Lusail. Het betekent niet per se dat het werkvenster van de update groter is geworden, maar vooral dat Mercedes op deze specifieke lay-out en met het gladde asfalt perfect gebruik kan maken van wat nog steeds een smal venster kan zijn.

"Hoewel ze misschien moeite hebben gehad om het piekpotentieel te benutten dat hun auto lijkt te kunnen bereiken, zie je op dit soort circuits dat, als je via de afstelling het venster kunt controleren waarin je de auto laat werken, de hoeveelheid downforce die zij lijken te kunnen genereren een stap voor ligt op de rest."

Stella trekt zelf de vergelijking met Maleisië, waar Mercedes de langverwachte update introduceerde. Het circuit van Sepang kent ook meerdere snelle bochten, maar het ruwe asfalt daar is een variabele die het aanzienlijke verschil in Mercedes' prestaties op de twee banen kan verklaren, los van het feit dat Mercedes destijds het eigen updatepakket nog moest leren begrijpen.

"Voor wie technisch geïnteresseerd is, is er nog één extra dimensie. Jullie herinneren je misschien dat er na Maleisië opmerkingen waren, niet alleen van McLaren, dat sommige teams niet konden verklaren waarom de auto niet goed presteerde.

"Er zijn bochten in Maleisië die niet heel anders zijn dan de bochten die we hier hebben. Maar er zijn andere aspecten die invloed hebben op de aerodynamica en die hier heel anders zijn dan in Maleisië. Ik ga niet zeggen welke, maar jullie mogen met hypotheses naar me toe komen", glimlachte Stella, waarmee hij duidelijk doelde op de ruwheid van het asfalt.

Dit alles betekent dat de enorme voorsprong van Mercedes deels circuitspecifiek is en niet op elke locatie hetzelfde zal zijn. Dat is de afgelopen weken ook gebleken, toen het team van Toto Wolff het op bepaalde banen lastiger had. Toch ziet Stella het als een eyeopener richting 2027.

"Ik weet zeker dat iedereen, met hernieuwde interesse zelfs, gaat kijken naar de foto's die elk team van de anderen maakt. Dan kijk je welke details in het aerodynamische ontwerp relevant kunnen zijn om deze prestatie te kunnen bereiken."

Volgens Stella heeft Mercedes de lat hoger gelegd, in elk geval qua puur potentieel. Dat past volgens hem helemaal bij een technisch reglement dat nog relatief jong is en waar de teams nog steeds van leren.

"Ik denk dat de technische kant van het huidige reglement nog lang niet af is, nog lang niet uitgeput. Er is nog veel te vinden en er zit nog veel variatie in competitiviteit in wie dit reglement, en vooral de aerodynamica, beter weet te beheersen dan anderen."

Waar Mercedes er in 2027 vooral op zal mikken om dit niveau van piekprestatie consistenter en op meer verschillende circuits te halen, denkt Stella dat de concurrentie nu in elk geval weet waar de lat ligt, een lat die Mercedes nog wat hoger heeft gelegd.

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