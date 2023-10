De FIA maakte op de donderdag voor de Grand Prix van de Verenigde Staten bekend de International Sporting Code te hebben aangepast. Hierin is het maximale boetebedrag voor F1-coureurs verhoogt van 250.000 naar 1.000.000 euro. Deze aanpassing schoot in het verkeerde keelgat van Mercedes-coureur en GPDA-voorzitter George Russell: “Het is belachelijk dat een coureur een boete kan krijgen van een miljoen euro. In mijn eerste jaar in de Formule 1, kreeg ik een salaris van vijf cijfers. Dat eerste jaar verloor ik een bedrag van zes cijfers doordat ik mijn trainer, vluchten en assistent zelf moest betalen. En dat geldt waarschijnlijk voor 25 procent van de grid. We doen waar we van houden, dus daar klagen we niet over. Maar als je een rijder beboet voor een miljoen euro terwijl hij aan het einde van het jaar al 100.000 euro in het rood staat vanwege de investeringen die hij moet doen? Wat gebeurt er dan?”

Reden voor deze wijziging is dat deze limiet 'de afgelopen twaalf jaar niet is herzien of aangepast' en 'de huidige behoeften van de autosport representeert', laat het bestuursorgaan weten na de recente World Motorsport Council-meeting in Genève. Volgens Russell willen de rijders meer duidelijkheid waar het geld van de boetes voor gebruikt wordt. Bovendien verwacht hij dat het onderwerp besproken wordt tijdens de rijdersbriefing op vrijdagavond: “Zeker, geen twijfel over mogelijk. We willen gewoon transparantie en begrip. Ik denk dat de boetes nu al buiten proportie zijn. Verstappen kreeg een boete van 50.000 euro voor het aanraken van een auto. Lewis kreeg eenzelfde boete voor het oversteken van het circuit. Deze bedragen zijn gewoon uit de lucht gegrepen. Er zijn wereldwijd zoveel problemen en er is zoveel armoede, hoe kan een federatie dan gewoon boetebedragen van zes of zeven getallen verzinnen? We willen weten waar het geld naartoe gaat. Het moet geïnvesteerd worden in de basis van de sport. Maar tot op heden hebben we nog niets gehoord.”

“Alleen dan krijgen ze een miljoen van me”

Mercedes F1-teamgenoot Lewis Hamilton, die in Qatar nog een fikse boete kreeg voor het oversteken van het circuit, wil eveneens duidelijkheid: “Bij dit soort zaken moeten we echt bedenken welke boodschap dit zendt naar de kijkers. Als ze een boete van een miljoen opleggen, laten we er dan voor zorgen dat 100 procent van dat bedrag naar een goed doel gaat. Er gaat veel geld om in deze hele industrie en we kunnen nog zoveel meer doen om toegankelijkheid en diversiteit te verbeteren, om mensen kansen te geven die normaliter niet de kans zouden krijgen om in een dergelijke sport actief te zijn. Dat is de enige manier waarop ze die miljoen van mij krijgen.”

