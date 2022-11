Een klasse apart: Reserveer nu hét F1-boek over seizoen 2022

Na de bloedstollende titelstrijd in 2021 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, die pas in de laatste ronde van de laatste GP van het seizoen werd beslist, wacht alle coureurs in 2022 een compleet nieuwe uitdaging in de Formule 1. Door grote wijzigingen in de technische regels staan er compleet nieuwe auto’s op de grid. De grote vraag is welk team het beste in heeft gespeeld op de nieuwe reglementen. Blijft het een strijd tussen Red Bull en Mercedes, of gaan andere teams voor verrassingen zorgen?

Red Bull blijkt opnieuw over een snelle auto te beschikken, maar betrouwbaar lijkt ie allerminst met twee uitvalbeurten van Max in de eerste drie races. Titelprolongatie lijkt dan ook ver weg. En ook Mercedes is zoekende, getuige de slechte resultaten en de grote moeite die ze hebben met het grondeffect van de auto. Ferrari daarentegen komt als een raket uit de startblokken met Charles Leclerc die zich opwerpt als een serieuze titelkandidaat. Maar Verstappen en het Red Bull-team herpakken zich op sublieme wijze. Na het moeizame begin van het seizoen rijdt hij in de daaropvolgende races de concurrentie volledig zoek. Al in Japan is de tweede wereldtitel van Verstappen een feit.

In F1 2022 Een klasse apart blikken Jaeggi en Vording terug. Wat was de impact van de nieuwe regels? Waar ging het mis voor Charles Leclerc en Ferrari? Wat was er aan de hand met Lewis Hamilton en Mercedes? En natuurlijk is er uitgebreid aandacht voor Nyck de Vries, die na een indrukwekkende invalbeurt in Italië een contract voor 2023 in de wacht sleept bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull.

Motorsport.com F1-verslaggevers Ronald Vording en Erwin Jaeggi Foto: Erik Junius