Freitas debuteert in F1-race Barcelona als FIA-racedirecteur

Na de controversiële slotrace in Abu Dhabi werd Michael Masi aan de kant gezet door de FIA. In plaats daarvan koos de autosportbond voor Eduardo Freitas en Niels Wittich. Het initiële plan was om hen om de twee wedstrijden te laten wisselen als racedirecteur en ondersteuner. Het huidige F1-schema komt echter in het gedrang met de verplichtingen van Freitas in het WEC-kampioenschap. Daardoor miste hij eerder dit seizoen de GP in Bahrein en de wedstrijd in Miami. Bij beide evenementen trad Colin Haywood op als ondersteuner.

Wittich heeft in de openingsraces een duidelijke aanpak laten zien. Zijn boodschap is dat regels zwart-op-wit staan en moeten worden nageleefd. Dit kan op waardering rekenen van de F1-teams, die nu weten waar ze aan toe zijn. "Ik vind de opstelling met Niels en Eduardo een zeer goede zet in dit nieuwe tijdperk", zegt McLaren-teambaas Andreas Seidl. "Niels is recht door zee als het gaat om het handhaven van de regels, datzelfde geldt voor het overbrengen van wat hij verwacht. Dat vind ik zelf prettig. Tegelijkertijd is hij altijd beschikbaar voor een dialoog en constructieve input, als je denkt dat dingen moeten worden heroverwogen. Vanuit dit oogpunt en als ik kijk hoe de eerste paar races zijn gegaan, denk ik dat we nu op het juiste spoor zitten."

Er zijn echter al wel punten van discussie geweest. Tijdens de teambazenbijeenkomst afgelopen vrijdag in Miami moest Wittich door de aanwezigen ervan worden overtuigd dat hij de regels betreffende het gebruik van DRS in Imola verkeerd had geïnterpreteerd. Wittich heeft ook laten zien dat hij vaak de voorkeur geeft aan het gebruik van een virtuele safety car voordat hij naar een volledige safety car gaat. Sommigen waren verbaasd toen hij dat tijdens de race in Miami deed na de crash van Lando Norris, met zowel een beschadigde auto als brokstukken op de baan. Daarnaast is Wittich ook betrokken geweest bij een aantal zaken die tot frustratie hebben geleid bij de F1-coureurs, waaronder het verbod op juwelen en niet-goedgekeurd ondergoed.

Barcelona is in theorie een eenvoudige locatie voor Freitas om te starten. Zijn tweede race in Monaco zal een zware test worden, ook omdat het logistiek gezien een uitdaging gaat worden.