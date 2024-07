Jordan: "Ik zou willen zeggen dat Hamilton inspirerend is"

De Britse Formule 1-fans hebben een prachtig weekend gehad op Silverstone. Eerst greep George Russell op zaterdag voor landgenoten Lewis Hamilton en Lando Norris de pole voor de Grand Prix, waarna Hamilton de kroon op het weekend zette met de overwinning op zondag. Het massaal aanwezige publiek - het geschatte aantal ligt rond de 500.000 bezoekers - was na de finish uitzinnig van vreugde. In de Formula For Success-podcast vertelt Eddie Jordan dat hij die blijdschap goed begreep.

"Silverstone werd helemaal uitzinnig. Ik denk dat dat komt door wat Lewis de afgelopen zestien, achttien jaar heeft gedaan. Hij heeft zoveel plezier en blijdschap aan de mensen in motorsport gegeven. Ik zou willen zeggen dat het inspirerend is", begint de voormalig F1-teambaas. "Lando [Norris], George [Russell] en Oliver Bearman hebben bij Lewis gezien wat kan en zijn daardoor aangevuurd. Ze kunnen races winnen. Wat hij deed voor de mensen op de tribunes, was emotioneel [om te zien]. Hij werd emotioneel en daardoor werd iedereen emotioneel."

De zege van Hamilton is volgens Jordan ook te danken aan de manier waarop Mercedes de strategie uitvoerde. "Dat was geweldig gedaan, vooral de double-stack. Hamilton was Russell net voorbij en ze werden tegelijk naar binnengehaald, waarbij zo min mogelijk tijd verloren ging. Dat was echt episch racen", looft de Ier. "Pas als je ziet hoe makkelijk ze het laten lijken, zie je hoe moeilijk het daadwerkelijk is. Zo'n actie zit vol met mogelijke problemen: je kunt de banden verkeerd erop zetten of de verkeerde band op de auto. Dan worden beide auto's uit de uitslag gehaald."