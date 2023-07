Eddie Jordan ziet in Piastri toekomstig teamgenoot Verstappen

In 2021 veroverde Oscar Piastri de Formule 2-titel in zijn debuutjaar, nadat hij dat ook al had geflikt in de Formule 3 en de Formule Renault Eurocup. De volgende logische stap leek de Formule 1 te zijn, maar in 2022 was er geen plek voor de talentvolle Australiër, die dat seizoen de test- en reservecoureur van Alpine zou zijn. Hij maakte bij de Franse renstal aanspraak op een F1-zitje, al leek dat er niet meteen in 2023 te komen. De coureur uit Melbourne stapte over naar McLaren om de teamgenoot van Lando Norris te worden.

Bij McLaren stelt Piastri zeker niet teleur. Ook al had hij een jaar langs de zijlijn gestaan, kon hij zich al snel meten met de toch al ervaren 23-jarige Norris. Ook op de Hungaroring zat er in de kwalificatie maar weinig verschil tussen de twee, waardoor zij de tweede startrij opeisten. Uiteindelijk viel Piastri terug tot de vijfde plek, maar voor voormalig F1-teameigenaar Eddie Jordan was hij wel de verrassing van het weekend. "Wat mij gisteren opviel, was die jongen genaamd Piastri", zegt Jordan tegen talkSPORT. "Hij heeft hier nooit echt gereden, misschien één keer in de juniorformules, en om dan op de tweede startrij te kwalificeren en zo'n race neer te zetten, en het op te nemen tegen Max [Verstappen]."

Hoewel McLaren net pas over de kwaliteiten van Piastri beschikt, zou Jordan er niet van opkijken als hij binnen een mum van tijd de overstap maakt naar een topteam. "Ik denk dat hij een grote ster is", prijst hij de 22-jarige Australiër. "Ik ben echt onder de indruk van deze jonge knul. Hij zou een van de coureurs zijn naar wie ik zou kijken om Max in de toekomst uit te dagen."

Een zitje bij Red Bull zou dan ook tot de mogelijkheden kunnen behoren, al zijn er meerdere coureurs die op het zitje naast Verstappen azen. Voorlopig heeft Sergio Perez dat zitje tot eind 2024 in handen, maar Daniel Ricciardo heeft er geen geheim van gemaakt dat hij ervan droomt om bij het topteam terug te keren. Ook Lando Norris wordt in verband gebracht met het Oostenrijkse team, mede omdat er in het verleden al gesprekken zijn geweest met het Britse talent. Jordan denkt echter dat Piastri's manager, oud-Red Bull-coureur Mark Webber, wel een goed woordje kan doen voor zijn pupil.

"Hij wordt gemanaged door mijn oude partner Webber en we hebben gezien hoe hij hem bij McLaren heeft gekregen", doelt hij op het voorcontract dat werd getekend, wat leidde tot onenigheid tussen Alpine en McLaren. "Kijk er niet gek van op dat, wanneer er een zitje vrij komt bij Red Bull - waar Mark uiteraard voor heeft gereden - zijn naam publiekelijk genoemd wordt." De Ier ziet het niet gebeuren dat Ricciardo terugkeert bij het topteam waar hij van 2014 tot en met 2018 voor reed. "Hij heeft die kans al gehad en bij Red Bull gaan ze normaal gesproken niet terug in de tijd. Ze hebben een vooruitstrevende visie. Als er iets verandert bij Red Bull, dan heeft Webber deze jongen uit Australië binnengehaald. En wat een revelatie is hij geworden", besluit Jordan.