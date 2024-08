Jordan verwacht heropleving oude F1-rivaliteit in 2025

Ruim achthonderd dagen op rij is Max Verstappen al de leider in het wereldkampioenschap Formule 1. De Nederlander won de afgelopen jaren drie keer op rij het WK en lijkt, ondanks de zware tegenstand dit seizoen, op zijn vierde titel af te stevenen. Zijn voorsprong in het kampioenschap bedraagt – met na de zomerstop nog tien races te gaan - 78 punten, genoeg om met een gerust hart vooruit te kijken, stelt voormalig teambaas Eddie Jordan in de podcast Formula For Success. "Hoe ik het zie ontvouwen? Zeven coureurs hebben races gewonnen dit jaar en het grootste 'gevaar' voor Max is momenteel afkomstig van Lando [Norris]. En toch liep Max afgelopen weekend een paar punten op hem uit. Er staat dus weer een race minder op de teller. Nog tien te gaan en het gat is 78 punten", rekent Jordan voor. "78 punten in tien races betekent dat hij [Norris] Max met ten minste zeven punten per race moet verslaan. Zie je dat gebeuren?"

Jordan zelf duidelijk niet en dus is hij ervan overtuigd dat de Nederlander eind dit jaar zijn vierde wereldtitel mag vieren. Voor 2025 verwacht hij echter een veel moeilijker verhaal voor de Red Bull-coureur. Hoewel McLaren en Mercedes momenteel het dichtst bij Red Bull en Verstappen in de buurt komen, verwacht Jordan vooral veel van een oude bekende van Verstappen. "We moeten het hebben over Lewis [Hamilton]", gooit de inmiddels 76-jarige de knuppel in het hoenderhok. "Aan het begin van het seizoen was hij zonder enige twijfel behoorlijk gefocust op zijn overstap volgend jaar naar Ferrari. Het vastleggen van de juiste mensen, ervoor zorgen dat hij Fred Vasseur aan boord heeft, enzovoort."

Inmiddels is de zevenvoudig wereldkampioen weer volop geconcentreerd op Mercedes. Hij won twee van de laatste drie races en dat zal Ferrari moed geven, stelt Jordan. "Ferrari had afgelopen weekend een goede race en ze zullen volgend jaar een groot team zijn. Ze zullen daar dan ook dolblij zijn met de wederopstanding van Lewis. Bij Ferrari zullen ze zeggen: 'We maken ons geen zorgen over wat ze bij Mercedes doen. We kunnen George verslaan, we kunnen iedereen verslaan en we zullen sterk zijn'. Natuurlijk zal Mercedes in de toekomst sterk zijn, maar Ferrari zal ongelooflijk sterk zijn, want ik denk dat Lewis weer helemaal terug is. Hij kijkt nu al uit naar die strijd om het kampioenschap volgend jaar."