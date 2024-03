Na teleurstellende avonturen bij Renault en McLaren keerde Daniel Ricciardo in 2023 weer terug bij Red Bull Racing, al was dat als derde rijder. Hij hoopte in 2024 terug te keren bij een topteam, maar kreeg halverwege het seizoen 2023 alweer de kans om zichzelf te bewijzen voor een topzitje nadat AlphaTauri, nu RB F1 Team, afscheid had genomen van Nyck de Vries. Ricciardo moest vijf races aan zich voorbij laten gaan door een opgelopen blessure in Zandvoort, maar mocht ook in 2024 de teamgenoot van Yuki Tsunoda blijven.

Ricciardo heeft er geen geheim van gemaakt dat hij droomt van het Red Bull-zitje naast Max Verstappen in 2025, aangezien het contract van Sergio Pérez dit jaar afloopt. Vooralsnog heeft Ricciardo er wel eerst nog een flinke kluif aan om zijn Japanse teamgenoot te verslaan. Voormalig F1-teameigenaar Eddie Jordan zou er dan ook niet van overtuigd zijn dat Ricciardo een coureur is die zijn team naar voren zou helpen. "Volgens mij is geen persoon meer geliefd in de Formule 1, hij heeft absoluut de beste glimlach die ik ooit in de Formule 1 heb gezien", zegt Jordan in de Formula For Success-podcast. "Hij is een magische jongen om in het team te hebben. Maar dat geeft je niet het recht om een coureur bij een team te zijn."

"Ik maak me gewoon zorgen dat het einde van het McLaren-tijdperk echt iets was dat opviel en ik kon niet zien waar hij het had verloren", voegt Jordan toe. "Sindsdien is er niets geweest dat me ervan overtuigd heeft dat ik mijn zuurverdiende sponsorgeld zou willen investeren om Daniel te behouden." Volgens de Ier is het voor Ricciardo van belang dat hij goede resultaten boekt en alle zaken weer op een rijtje krijgt. "Anders gaat hij vervangen worden en dan kan hij begrijpen waarom dat zo is, aangezien de prestaties er gewoon niet zijn."

In Saudi-Arabië kende Ricciardo een moeizame race. Waar Tsunoda Q3 bereikte, strandde Ricciardo al in Q2 op de veertiende plaats. Hij reed een anonieme Grand Prix, totdat hij in de slotfase in beeld kwam na een spin op zichzelf in bocht 1. "Hoeveel we ook van Daniel houden - en hij is een enorme aanwinst voor de F1 - de stopwatch liegt nooit en voor Daniel zijn die vragen over de stopwatch er degelijk. Als je coureurs als Oliver Bearman voorbij ziet komen, dan moeten coureurs als Ricciardo over hun schouders kijken en zich afvragen: 'Hoeveel tijd heb ik hier nog?'"