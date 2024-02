Jordan: Mercedes F1 moet naar Vettel kijken als vervanger Hamilton

Lewis Hamilton beschikte bij Mercedes over een F1-contract voor 2024 én 2025, maar besloot om in 2025 over te stappen naar Ferrari. Zo verliest Mercedes de zevenvoudig wereldkampioen en moet het dus op zoek naar een vervanger. Door het succes van het team door de jaren heen is het een gewild zitje en veel namen zijn al in verband gebracht met de cockpit naast George Russell. Esteban Ocon heeft nog altijd banden met Mercedes terwijl Mick Schumacher zijn kans schoon ziet om weer terug te keren in de F1. Voormalig teameigenaar Eddie Jordan zou echter verder dan het huidige F1-veld kijken.

"Ik zou op korte termijn kijken naar Sebastian Vettel", zegt Jordan in zijn Formula For Success-podcast, die hij samen opneemt met oud-F1-coureur David Coulthard. "We weten dat de auto's niet meer zo lastig te besturen zijn als in jouw of mijn tijd, toen je nog een nek zo groot als een wijnvat nodig had. Het is gewoon belachelijk. De auto's zijn niet meer zo lastig [te besturen], daarom gaat het ook zo lang door, daarom heb je coureurs als Fernando Alonso die door kunnen blijven gaan. Daarom heb je veel oudere coureurs."

Jordan baalt ervan dat er dit jaar geen nieuwe coureur is doorgedrongen tot de Formule 1. "Ik ben daar absoluut ontzet over!", moppert hij. Maar: "Vettel zou in beeld moeten zijn vanwege die Duitse connectie", vervolgt de Ier zijn verhaal. "We weten wat er gebeurde met Michael [Schumacher]. Hij verliet Ferrari en waar ging hij naartoe? Terug naar Mercedes, dus dat is een mogelijkheid."

Goede en logische keuze

Van de coureurs uit het huidige veld ziet Jordan Alex Albon als zijn favoriet. "Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar ik zie hem op termijn als een mogelijke vervanger voor Sergio Perez", aldus de 75-jarige Jordan. "Maar als het aan mij lag, en de manier waarop de Formule 1 zich ontwikkelt, zou ik naar Vettel kijken. Ik denk dat dat een goede keuze is. Het is ook logisch voor Mercedes, een Duitse coureur in de auto."

Jordan vermoedt daarnaast dat teambaas Toto Wolff nu wat onder druk staat van Mercedes door de situatie met Hamilton. "Ze zullen hem vragen 'waarom waren we hier niet eerder van op de hoogte, tegen de tijd dat de auto gelanceerd werd? Het is verontrustend. Het is waarschijnlijk verontrustend voor het team en voor onze promoties.' Ze moeten nu kijken naar alle reclames die ze op langere termijn zouden doen. Ga je reclame maken voor Lewis Hamilton terwijl je weet dat hij het team verlaat? Het verandert de hele situatie. Ik moet zeggen dat het een grote verrassing is."